Alfonso Prat Gay: “Es preferible que el Gobierno tenga su propio plan antes de que sea el del FMI”

El ex titular del Palacio de Hacienda Alfonso Prat Gay cuestionó la estrategia del oficialismo al señalar que ”es preferible que el Gobierno tenga su propio plan” económico antes de que sea “el Fondo Monetario Internacional” el que aplique uno para la Argentina.

De esta manera, el ex funcionario le respondió al presidente Alberto Fernández, quien había ratificado que su administración no tiene un programa específico para reactivar la actividad una vez que pase la pandemia del coronavirus, y puso como ejemplo las experiencias durante la gestión de Cambiemos.

“Todos los que se presentaron en la Argentina, naufragaron”, sostuvo en jefe de Estado durante una entrevista en el programa Altavoz, por la Televisión Pública, en la que mencionó puntualmente a Prat Gay y a Nicolás Dujovne.

A su turno, el ex ministro de Mauricio Macri consideró que “eso es tan absurdo como decir que tengo la intención de escalar el Aconcagua pero no tengo un proyecto, no sé si subo en invierno o en verano”.

“Es cierto que hay planes que no han funcionado, pero también es cierto que la única vez en la que al país le fue bien fue cuando tuvo planes creíbles y generó confianza, que es lo que no genera este Gobierno, y mucho menos cuando este Presidente reconoce que va tanteando, que juega a oscuras, a la creatividad”, le contestó al mandatario nacional.

Al ser consultado por estos dichos de Alberto Fernández, advirtió: “Cuando terminemos la negociación con los bonistas, nos vamos a tener que sentar con el Fondo Monetario y lo primero que va a pedir va ser un plan. Entonces, será el plan de ellos. Peor, yo prefiero que el Gobierno tenga uno propio, que se discuta en el Congreso, que se abra la discusión a los distintos sectores y que todos pongamos el hombro para salir adelante”.

Por otra parte, el ex funcionario remarcó que, “cuando no hay un programa, la consecuencia es que los acreedores te van llevando de la nariz y cada día te piden más” y “el fracaso está garantizado”.

“Acá hay una prueba muy contundente de lo que pasa cuando no hay un plan. Tiro al aire una propuesta pensando que del otro lado la van a aceptar, que fue lo que hizo (el actual ministro de Economía, Martín) Guzmán a principios de abril. Desde entonces, llevamos ya la cuarta ultima oferta, por eso es muy difícil que le crean al Presidente”, señaló.

No obstante, aseguró que “está bien lo que hace de ponerse firme” ante los bonistas porque “esta es una situación en la que pierden los dos si no hay acuerdo porque en el último default ya vieron que les tomó muchísimos años en llegar a una solución que fue menos favorable que la que se está ofreciendo ahora”.

“Desde la oposición, que esté tranquilo porque en esa lo vamos a acompañar. Es mucho mejor llegar a un acuerdo que no hacerlo”, adelantó, aunque también pidió “bajar un poco los niveles de confrontación, hacer número y marcar pautas”.

Por último, Prat Gay se preguntó “quién se va a animar a invertir o pensar que cuando pase la cuarentena nos vamos a recuperar pronto” si “los argentinos tampoco sabemos” cuál es la idea de Alberto Fernándes porque “no da certezas en medio de una incertidumbre tan grande”.

“El Presidente se desdice prácticamente todas las semanas en parte porque es parte de un Gobierno en el que él no es accionista, y en parte porque no tiene un plan. Eso es muy grave para todas las dimensiones de nuestra vida, una sociedad que no traza un camino para llegar a un objetivo, no avanza”, opinó.

