"Es una venganza": Javier Iguacel atribuyó su procesamiento a la causa de la obra pública en Santa Cruz

La causa de la obra pública en Santa Cruz investiga presuntas irregularidades en la concesión de licitaciones a autopistas por parte del Estado. El ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, denunció que fue procesado “en tiempo récord” por administración fraudulenta debido a que es el “principal testigo”. Fue a través de un descargo en su cuenta de Twitter, donde explicó que el objetivo es desplazarlo y anular su declaración.

“Soy el principal testigo de la causa de la obra pública en Santa Cruz”, encabezó Javier Iguacel y agregó: “Por eso, el juez Rodolfo Canicoba Corral me procesa en tiempo récord (un día) en causa peajes”. El también intendente de Capitán Sarmiento, acusado por administración fraudulenta durante la gestión de Mauricio Macri, comentó que quieren apartarlo del litigio. “Al estar procesado pueden pedir la anulación de mi declaración”, señaló al respecto.

Seguidamente, el ex funcionario se expresó sobre el motivo de la denuncia de Rodolfo Tailhade, ex inspector General de Justicia de la Nación. “Lo que entiendo, pero no puedo comprobar porque no me permitieron ver las supuestas pruebas,es que defraudé al Estado en la conclusión de la renegociación de contratos de peajes en los accesos a Buenos Aires”, indicó en el posteo de la red social.

Antes de culminar, Javier Iguacel se refirió al panorama de Vialidad Nacional cuando asumió su dirección. De acuerdo con su relato, había “problemas inconclusos, deudas impagas, juicios contra el Estado y miles de muertes por accidentes de tránsito en las rutas de la desidia”. A su vez, describió las acciones que impulsó durante su mandato como renegociaciones de obras, que fueron revisadas por varios organismos estatales.

“Soy un ciudadano común y tengo los mismos bienes que hace cuatro años”, aseguró y añadió: “Las irregularidades que vi las denuncié”. “Yo creo que esto también es una venganza con ciertos sectores que les molestó que hayamos bajado un 40% el costo de obras, que hayamos hecho licitaciones transparentes y que hayamos hecho las cosas bien”, consideró al final de su publicación.

