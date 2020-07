Clausura de un bar céntrico por exceso de concurrencia

No se habría respetado la medida relativa al porcentaje de ocupación de mesas

En el día del amigo, ocasión en que muchas personas optaron por asistir a locales gastronómicos para celebrar con amistades, se evidenciaron algunos inconvenientes en cuanto al cumplimiento del protocolo.



Así fue que en la noche del lunes se llevó a cabo un procedimiento en un local gastronómico en el centro de la ciudad de Rafaela. El personal interviniente debió concretar la clausura del comercio debido a que se estaba incumpliendo el protocolo sanitario.



En este caso en particular, no se habría respetado la medida relativa al porcentaje de ocupación de mesas. Por un exceso de capacidad, que no permitiría garantizar el distanciamiento social requerido, se avanzó en la clausura.



Cabe recordar que el Decreto municipal Nº 50.584 establece que el funcionamiento de bares y restaurantes será con reserva previa y ocupación máxima de hasta el 50 por ciento de la capacidad habilitada.

Además, el viernes pasado, el intendente Luis Castellano firmó el Decreto Nº 50.710 a partir del cual amplía el horario de funcionamiento de bares y restaurantes de la ciudad hasta las 2, de lunes a domingo.



Como siempre, se advirtió que los establecimientos que incumplan con la normativa y los respectivos protocolos, serán pasibles de las sanciones establecidas en la Ordenanza Municipal N.° 5174, sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que pudieren corresponder.

Fuente: Radio Rafaela