Escándalo con la iglesia católica de Santa Fe

La Iglesia local recibió una denuncia de abuso pero no la informó en la Justicia. Así lo confirmaron desde la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual al Diario UNO Santa Fe. Los responsables de recibir las denuncias en el ámbito eclesiástico admitieron no estar capacitados para hacerlo

El Diario Uno de la Ciudad de Santa Fe efectuó una entrevista con las responsables de recibir las denuncias de abuso sexual en el ámbito eclesiástico santafesino, Alicia Ramonda de Vogliotti y María José Gaggiamo de Pane, y con Javier González Grenón, vicario episcopal para asuntos jurídicos del Arzobispado. Admitieron que no estaban capacitados para recibir a las víctimas de abusos e informaron que ya recibieron una denuncia.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga a la institución religiosa por "usurpación de funciones" a partir de una denuncia penal contra el Arzobispado de Santa Fe y los arzobispos de Santa Fe, Sergio Fenoy, y de Rosario, Eduardo Eliseo Martín, por la implementación un sistema para presentar informes sobre "sospechas fundadas y/o denuncias sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento de los mismos".

La fiscal a cargo, Jorgelina Mosser Ferro, remitió al Arzobispado una serie de preguntas sobre el funcionamiento del sistema la semana pasada en el marco de la investigación. Tenían diez días para responder y el plazo final se cumplía este miércoles. Finalmente el informe con algunas respuestas fue enviado este lunes a primera hora por el Arzobispado. Al mismo tiempo la funcionaria del MPA desmintió categóricamente que no se tenga responsabilidad de denunciar un abuso sexual a menos que se sea el responsable, padre, madre o tutor de un menor afectado.

"Con respecto a cuestiones de la nota, creo que la comunidad debe tomar conocimiento en que están errados en cuanto a que los delitos cometidos a menores de edad son dependientes de instancia privada, es decir que entran dentro del marco del artículo 72 donde es el padre madre o tutor es el encargado de efectuar la denuncia ante la justicia. A partir de la Ley 27.455 se modifica este artículo 72 del Código Penal y se establece que en los marcos de menores la denuncia ya es de carácter público. No es más dependiente de instancia privada. Es decir que toda persona o institución que toma conocimiento de delitos de abusos sexual de cualquier tipo respecto de un menor de edad tiene que dar conocimiento porque es perseguible de oficio. Ya no depende si el tutor, el padre, o el encargado quiera hacerlo o no", informó la fiscal Mosser Ferro.

—¿Qué sucedería si se conoce dentro de un tiempo que en este caso por ejemplo la Iglesia, conocía un caso de abuso a un menor a través de este sistema de denuncias que tienen y no lo reportó? ¿Qué pasaría?

—Tendríamos que analizar en ese caso cómo se recibió la denuncia, quién la efectuó y a partir de ahí hacer un análisis de qué es lo que sucedió. Pero en principio todas las personas, como en cualquier delito, que tomen conocimiento lo pueden hacer llegar a la Justicia porque justamente lo que trató de hacer esta ley que se implementó es porque la mayor parte de las denuncias con respecto a menores no se hacían porque se generaban en el núcleo familiar, por razones económicas o de mantener la unidad familiar.

—En Santa Fe, ¿quiénes están capacitados para recibir estas denuncias?

—En el aspecto legal, es decir la Justicia en cuanto a derecho penal, se recibe una formación tanto en la comisaría de la mujer (en Bv. Zavalla y Tucumán, teléfono: 0342 4831575) principalmente como en cualquier comisaría o también en el MPA que cuenta con un equipo de profesionales que están especializados en los temas de delitos sexuales que realmente es de primer nivel y excelente.

—¿En relación a la denuncia penal por la que investiga al Arzobispado y al arzobispo por la implementación de este sistema qué se puede saber?

—Que se recibió hoy el informe pero no se respondieron todas las preguntas que había efectuado la fiscalía. Por lo tanto se va a remitir un segundo informe a los fines que respondan ciertos puntos que todavía no fueron contestados.

—El Arzobispado confirmó que recibieron una denuncia de abuso sexual en este sistema que implementan. ¿Eso en el informe que recibieron hoy se detalló, se dio a conocer?

—No. Aún no se informó nada.

Fuente: Uno Santa Fe