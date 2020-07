"En Argentina, los planes económicos siempre fracasaron"

El presidente Alberto Fernández dialoga con el extablishment del Americas Society / Council of the Americas, en un encuentro organizado con la colaboración con la Embajada de Argentina en los Estados Unidos. Se trata de una reunión virtual oficial como parte de la serie de encuentros "Presidentes de las Américas". "La pandemia nos da la oportunidad para pensar cómo podemos desarrollar una Argentina más equitativa, más equilibrada. Creo fundamentalmente que el desafío del futuro es hacer un país que se desarrolle, más federal y que incluya socialmente a todos", comenzó.

En esa línea, siguió. "La Argentina debe tener hoy una pobreza que ronda el 40%. Nadie que tenga un mínimo de ética vive en paz en una sociedad en que 4 de cada 10 son pobres".

"El que invierte produce y genera empleo. Tenemos muchas posibilidades de generar inversiones porque estructuralmente tenemos mucha riqueza. Se necesita de la asociación del Estado con el privado para poder desarrollarlo. La asociación no quiere decir ser socios, sino que el Estado genera las condiciones para que el privado invierta", comentó. El mandatario también hizo especial referencia al tema de la negociación de la deuda: "Dos veces me tocó llegar al gobierno y por el destino, las dos veces que llegué la Argentina había dejado de cumplir sus compromisos.

Queremos sacar al país del default. La deuda es un fuerte condicionante". "Estamos pensando un modelo de desarrollo que no postergue a más gente. Es imposible a un país con 40% de pobreza pedirle más esfuerzo. No lo tomamos como una disputa con los acreedores. Es central el sentido de sostenibilidad. No soportaría que alguien me diga que me comprometí a algo que no estoy cumpliendo.

Nosotros siempre hemos cumplido. Desde el 2003 al 2015", manifestó. Asimismo, expresó: "De dos cosas no pueden acusarnos: de no haber sostenido siempre el diálogo y de no haber hecho un esfuerzo enorme. Creanme que esto es lo que podemos, no podemos más que esto. No es un capricho, es sensatez. Es también no estafar a nuestros acreedores prometiéndoles cumplir algo que no podemos".

Deuda: operadores del mercado dicen que el acuerdo corre riesgo si se politiza "El Estado ha pagado la mitad de los empleados en blanco de las empresas para que las industrias no caigan y que el día después todo vuelva a funcionar como corresponde. Tenemos todo en condicinoes de que se vuelva a poner en marcha tan solo levantando una perilla", dijo.

Por otro lado, agregó: "Argentina y Sudamérica debería estar más unido a la hora de enfrentar la globalización. La globalización y la Unión Europea es una gran oportunidad pero hay que saber aprovecharla". El mandatario volvió a cuestionar a los planes económicos de los últimos años: "Muchas veces me preguntan cuál es el plan y yo digo, los planes que la Argentina ha tenido en los últimos años han sido todos un fracaso.

Dos planes presentó el Gobierno de Macri y terminaron naufragando". "Yo me fijo objetivos y todo lo que hacemos es para cumplirlos. Para poder pagar la deuda, necesitamos acumular reservas, y para eso hay que exportar, y para eso hay que tener una divisa competitiva. Hay que garantizar un superávit comercial. También es un objetivo que el equilibrio fiscal se sostenga", añadió.

Fuente: Perfil