Mársico tildó a Kujawinski de "4 de copas"

La semana pasada, el funcionario de marras,Luis Kujawinski, ladero de Luis Castellano con permiso, irrumpió con contundencia para fustigar al Concejal Lisandro Mársico por sus dichos críticos en el tema seguridad . Este martes, el edil demoprogresista le contestó en Raduio ADN y a decir verdad no se guardó nada.

"En este tiempo de transición yo veo que el gobierno provincial no ha ideado un programa. El actual gobierno provincial, las elecciones las ganó por un tema de seguridad y la demanda social más importante que se le había formulado al gobierno de Lifschitz. Ahora resulta que estamos sin plan!!", señaló Mársico, para inmediatamente apuntar cañones a Kujawinski y sus declaraciones .

"Yo lo escuchaba ayer al Secretario privado del Intendente, a ver en que me basaba yo para decir que estábamos peor. Si quiere hablar de números, hablemos de números. Pero si vos tenés en el primer semestre del 2019 había en la provincia de Santa Fe 167 homicidios, y hoy entre enero a junio, en el mismo tiempo, en el 2020 hay 189, hay un crecimiento de homicidio dolosos del 31%. El año pasado en el primer semestre hubo 7 homicidios en el departamento Castellanos, y al final del 2019 hubo 13 homicidios . Ya vamos por 7 en el primer semestre del 2020. Y no está Rafaela exenta de esto. Tuvimos 2 muertes en menos de 24 horas", asevera con la contundencia de los números el legislador, para luego volver a exigir otro tipo de acciones por parte del gobierno municipal. "Reclamemos con firmeza más móviles, más recursos humanos. Guardia Rural Los Pumas: dos "móviles para 300.000 hectáreas".

Las críticas también incluyeron al titular de la Casa Gris.Yo no gané las elecciones a gobernador, las ganó Omar Perotti. Que nos diga que hacemos, porque la gente está angustiada por los narcos, los rufianes y los delincuentes que están acechando. Se ve que es la campaña, uno lo ve por los magros resultados que hay hoy". Durísimo con Perotti, al concejal le quedaron cosas por decir del secretario privado del Intendente Luis Kujawinski. "Jamás vi que en un tema de seguridad el Secretario privado del intendente esté inmerso, no lo vi nunca debatiendo un tema". Y si todo lo dicho no fuera suficiente, el referente de la oposición en el Concejo de nuestra ciudad, también tuvo un párrafo muy significativo y sensible para marcar la actitud del oficialismo en materia de seguridad.

"Si tanto dicen que están, también estar es haber ido a las marchas por seguridad"

Con información de ADN