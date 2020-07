Julian Weich, sobre sus padres fallecidos: “Hablo con ellos todos los días y estoy en contacto”

“Pampita Online” suele tener invitados para hablar de todo, desde la más dura actualidad y también temas y aspectos más personales de las personas. Justamente fue el caso del conductor Julián Weich, que contó cosas realmente personales.

En un momento de la nota, Pampita y Julian Weich llegaron a un momento de mucha sinceridad y pudieron abrir el corazón para contar cosas muy intimas: “¿Hay alguna perdida en tu vida que extrañás, que necesitás?”, consultó la modelo.

Y Julian con mucha tranquilidad contestó: “No. Mi mamá falleció y mi papá falleció, pero yo hablo con ellos todos los días y estoy en contacto con ellos. Es difícil entenderlo, pero está en uno conectarse y comunicarse”.

Rápidamente Pampita repreguntó: “¿desde el pensamiento o lo verbalizás?”, “desde el pensamiento. Es un diálogo interno que, generalmente y en mí, provoca alegría. No provoca nostalgia ni tristeza. Nada… me cuesta hablar de estos temas adelante tuyo, Caro. Porque no es lo mismo hablar con cualquier persona que con vos. Así que no sé… es como que no quiero hablar”, contestó Julián medio incomodo.

Pampita con mucha naturalidad le dijo; “no, pero cada uno transita sus pérdidas de la manera que le parece y su proceso personal también. En ese sentido, no hay fórmulas ni hay que juzgar cómo lo vive el otro tampoco”.

“Me da vergüenza hablar adelante tuyo, Caro. Disculpame” volvió a decir Julian Weich, pero la modelo quería que contestara lo que sintiera: “¡no, por favor! Con total libertad”.

“Hay gente que necesita ir al cementerio, gente que necesita rezar, pensar o que necesita ver una foto. Hay muchas maneras de tener ese diálogo. Y el tema es no tener miedo y buscarlo porque es un dialogo sanador al 100 por ciento, haya o no haya respuesta. El diálogo en sí ya es sanador” reflecionó Julian.