Romina Indelman, directora de la Regional III de Educación, presentó la renuncia a las autoridades

En la jornada del martes, Romina Indelman fue una de las principales apuntadas por aparecer bailando en uno de los videos difundidos de la polémica ‘fiesta clandestina’ en el centro de la ciudad. La funcionaria, que asumió a fines de febrero como Directora Regional III del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, dialogó con RADIO RAFAELA sobre los hechos.

El relato de los hechos

Indelman comenzó relatando: “el día lunes, con un grupo de amigas, concurrimos a la confitería en el centro de la ciudad con una reserva previa –como indicaba el protocolo- de la semana anterior. Entre las 20.30 y 21 teníamos que concurrir, porque hasta ese momento los locales estaban abiertos hasta las 23 horas así que reservamos en el primer turno. Después el viernes salió la ordenanza habilitando a los bares hasta más tarde, pero nosotras no cambiamos el horario”.

«Cometí un error, me hago cargo, y a veces uno a los errores los paga caro»

“Éramos un grupo de siete en realidad, pero cuando nos indican que las mesas podían ser de hasta seis, hablamos en el grupo y una docente desiste de ir. El día lunes llegué primera al local, abajo había solamente una mesa ocupada y con todas las luces prendidas. A nosotras nos tocaba una de las mesas de arriba. Fueron llegando mis compañeras, estuvimos cenando en el piso superior”, detalló.

“Antes de retirarnos, consultamos si abajo había alguna mesa. Lo que puedo contar es que se escuchaban distintos tipos de música, de un tipo abajo y de otro tipo arriba, pero nosotras no sabíamos lo que estaba sucediendo en el piso inferior. Cuando nos dicen que hay una mesa libre abajo, bajamos y dejamos las carteras y nuestros abrigos mientras pedimos la cuenta. Ahí fue donde aparece el video en el que estamos paradas alrededor de la mesa bailando con el mismo grupo de chicas con las que estuve sentada compartiendo toda la noche”, explicó.

“Después nos piden que vayamos al piso de arriba para entregarnos la factura para abonar. Abonamos y nos piden que esperemos un ratito para salir porque había un problemita. Nosotras a través de las ventanas vemos que había un operativo, pero no sabíamos de qué se trataba”, dijo.

El local gastronómico se encuentra clausurado.



Renuncia

La funcionaria sostuvo que hizo “la reserva como correspondía, en un lugar habilitado y céntrico. Yo cometí un error de estar ahí, de no haber tenido los cuidados que tuve durante todo este período y que los sigo manteniendo. Reconozco haberme equivocado, reconozco el error. No debería haber estado ahí bailando, me tendría que haber quedado sentada en la mesa”.

«Hoy me toca ser la que cometió el error, y creo que puedo subsanarlo»

“Asumo el error, sé que soy una funcionaria en un nuevo rol de educación y no debería haber sucedido. Yo enseguida me di cuenta de cómo afecta esto políticamente y a todo el Estado. Me puso en contacto con mis superiores, puse a disposición la renuncia, y estamos a la espera de una resolución”, declaró Romina Indelman.

“Pienso de qué manera se puede resarcir esto. Hoy me toca ser la que cometió el error, y creo que puedo subsanarlo demostrando el trabajo permanente que hago, las gestiones que llevo adelante, la rigurosidad con la que estoy trabajando, el empeño que le pongo a mi función pública”.

Luego repitió: “Cometí un error, me hago cargo, y a veces uno a los errores los paga caro. Creo que es un momento de reflexión, de análisis. Uno comete errores y no los subsana de un día para el otro. Seguramente me llevará un tiempo poder resarcir. Reconozco que no hice lo que correspondía, aunque no estuve toda la noche ahí bailando”.

Fuente: LT28