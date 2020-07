El presidente de la Asociación de Magistrados sostuvo que existe un “avasallamiento sobre el Poder Judicial para vulnerar su independencia”

La corporación judicial se puso en alerta: la reforma judicial con foco en los tribunales de Comodoro Py que se anunciará este viernes, la iniciativa sobre la ampliación de ministros de la Corte Suprema a través de un consejo asesor, el pedido oficial para revisar los traslados de los jueces... Todo en un mismo escenario y en un mismo momento. “Nos preocupa el conjunto de estas medidas y el avasallamiento sobre el Poder Judicial para vulnerar su independencia”, dijo a Infobae el juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

Gallo Tagle es el titular de una entidad que nuclea a jueces, fiscales, defensores, funcionarios y miembros de los cuerpos periciales que prestan funciones en la justicia nacional de la Capital Federal y en la justicia federal con asiento en las 23 provincias argentinas. Mañana, el Consejo de la Magistratura comenzará a debatir la iniciativa del Ejecutivo para revisar una decena de traslados que se hicieron, especialmente, en la gestión de Mauricio Macri. Algunos de los jueces en observación tienen o tuvieron causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Otros de los magistrados a los que se cuestionan ocupan cargos electorales.

Al ser consultado por Infobae sobre estos traslados, Gallo Tagle afirmó: “Es un tema que surge en un momento inoportuno. No sé si es acerca o no la revisión de los traslados, pero lo que está claro es que no es el Consejo el que tiene que analizar eso si es que no fueron bien hechos”.

Es que, según remarcó, acá se trata de decisiones que tomó el Poder Ejecutivo en la gestión anterior. “Cualquier investigación sobre esos traslados no las puede hacer el Consejo de la Magistratura. El Consejo no tiene competencia para dejar sin efecto una decisión del Ejecutivo, no tiene ninguna competencia”, afirmó. “No se puede saltear esta valla”, dijo.

Fuentes consultadas por Infobae señalaron que varios de los jueces traslados que están en la mira ya fueron a la asociación para manifestar su preocupación ante la iniciativa que oficializó la semana pasada el representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz en la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, que preside la diputada Graciela Caamaño.

El foco está puesto sobre diez jueces: Zunilda Niremberger (jueza de Chaco) , Esteban Hansen (juez de Jujuy) y María Verónica Skanata (jueza de Posadas) -que resuelven sobre cuestiones electorales-; Enrique Velázquez (desde hace 17 años juez de menores) y Juan Manuel Iglesias (Tribunal Oral de Chaco). También figuran los pases de Federico Villena (juzgado federal de Lomas de Zamora), Eduardo Farah (Tribunal Oral Criminal de San Martín), Germán Castelli (integrante del Tribunal Oral Federal) y la dupla de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (Cámara Federal porteña). Precisamente, es sobre Bruglia y Bertuzzi, que confirmaron muchos de los procesamientos de Cristina Kirchner, donde se concentran las mayores miradas.

“¿Venganza? No sé las intencionalidades. Vemos las conductas -dijo a Infobae Gallo Tagle- Nos preocupa el conjunto de estas medidas y el avasallamiento sobre el Poder Judicial para vulnerar su independencia”.

El juez aseguró que “en este contexto, todo es sospechoso y aparece como un fuerte avasallamiento sobre el Poder Judicial y su independencia”. Y señaló que estas cuestiones están siendo analizadas por la Asociación de Magistrados “con mucha preocupación”. Aún no se pronunciaron a través de un comunicado.

Tras resaltar que “la Nación son tres poderes”, el titular de la entidad afirmó: “nos alarma que esta cantidad de proyectos, de la manera en que se están presentado” porque aparecen como “ataques para modificar ciertas estructuras” que hacen a uno de los poderes de la República.

“El presidente Alberto Fernández anunció el día de su jura, pero también en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que se iba a respetar la independencia del Poder Judicial y que no se iba a permitir ninguna injerencia sobre la justicia. Aplaudimos ese discurso. Pero ahora pareciera que estas medidas están afectando la independencia”, sostuvo el representante del organismo, en un claro mensaje por elevación a las autoridades del Gobierno.

Fue por eso que Gallo Tagle afirmó: “Hay mucha actividad tendiente a modificar cuestiones de la Justicia: reformas, designaciones, ampliaciones del número de miembros de la Corte, traslados… Todos temas relevantes que, por formas y tiempos en que se están haciendo, no son los adecuados”.

