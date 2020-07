Rocío Guirao Díaz le hizo frente al frío con una bikini verde para el infarto

Cada vez que Rocío Guirao Díaz hace alguna publicación en Instagram enloquece a todo el mundo. La modelo, que tiene más de 1,8 millones de seguidores, es considerada por muchos como una de las mujeres más lindas de nuestro país y aprovecha cada ocasión que tiene para mostrar toda su sensualidad.

En esta ocasión decidió posar muy sonriente con una ajustada bikini verde con tonos blancos y negros.

Como ya es costumbre, en poco tiempo la publicación tuvo miles de likes y de comentarios. Algunos fueron: “Tan bomba”, “Ah bueno”, “Increíble”, “A vos no te pasan los años”, “Lomazo”, “Estás preciosa”, “Necesito una bikini así”, “Divina”, “Sos increíble”, “La más linda por lejos”, entre otros.

Siempre muy activa en las redes, hace algunos días Rocío Guirao Díaz permitió a sus seguidores preguntarle lo que quisieran. Un usuario, por ejemplo, le preguntó por qué no consume harinas. Y ella contestó sin vueltas: “Porque me caen pésimo, después de comerlas me siento pesada e inflamada cual embarazo de 4 meses. Por lo general desayuno una tostada de pan negro con huevo revuelto encima y semillas + limonada”.

En tanto que otro quiso saber qué hace las noches en que tiene dificultades para dormir. “Primero respiro a conciencia varios minutos mientras elongo todo mi cuerpo”, comenzó contestando la modelo. Y remató: “Y si después mi cabeza sigue manija, me pongo una peli pochoclera y termino quedándome dormida”.