Un ex director de la AFI vinculó a Mauricio Macri directamente con el espionaje ilegal

Se trata de Martín Coste, ex titular de Contrainteligencia.

Martín Coste, ex director de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), involucró a Mauricio Macri con el presunto espionaje ilegal al Instituto Patria. El agente prestó el viernes su declaración indagatoria ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Según expuso en su testimonio, las órdenes provenían de la cúpula del organismo “o directamente del expresidente”.

“Las tareas en el Instituto Patria provenían por orden ya sea de Gustavo Arribas, Silvia Majdalani o directamente del ex presidente de la Nación“, declaró Coste. “Es inaudito que un agente de operaciones realice una tarea semejante por sí solo, sin conocimiento de las máximas autoridades de la institución”, sostuvo. El ex jefe, en calidad de imputado, remarcó que “los lineamientos generales que debía cumplir la agencia provenían de la Presidencia de la Nación”.

El antiguo titular de Contrainteligencia describió la ascendencia del líder de Juntos por el Cambio sobre la AFI durante su gestión. El espía comentó que Arribas y el ex mandatario “poseían un teléfono encriptado, especialmente diseñado para ellos dos, por el área de ciberinteligencia”. Además, relató que, cuando iba a la oficina de Majdalani, la subdirectora de la central le “refería que Gustavo (Arribas) estaba yendo a ver al (por aquel entonces) Presidente”.

Falsificación de informes

Coste comentó qué ocurrió cuando trascendió en agosto de 2018 que la AFI había colocado un auto en la puerta de la organización kirchnerista. Según testificó, la entidad organizó una ingeniería documental falsa para intentar darle una apariencia de legalidad al espionaje. Asimismo, aseguró que no tenía margen para denunciar lo ocurrido porque entendía que Arribas estaba al tanto y no le iba a levantar el secreto profesional. Además, cuando amenazó con renunciar, Majdalani le dijo “que no podía ser tan cagón” y que, si se iba, lo responsabilizarían.

El ex director reveló que su área, por orden de la subdirectora de la central de espías, fue la encargada de confeccionar los documentos. “La falsedad de todos estos informes se observa claramente al no tener firma de quién lo recibe, ni datos de quién lo recibe, ni firma de quién lo envía, ni datos personales de la oficina a que se remite, con el fin último, de ser elevado al juzgado” indicó. Además, advirtió que los escritos carecen de información que fundamente las tareas de inteligencia.

El espionaje se justificó como un supuesta investigación criminal. Sin embargo, Coste aseguró que las maniobras “no condicen que lo que estaban haciendo” tuviera ese origen “porque no había sucedido un hecho a investigar”. “No había acaecido un hecho que ameritara una investigación, debido a que, como las describen, serían tareas de seguridad”, declaró ante el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.



Con información de www.elintransigente.com