Carlos Melconian: “El presidente tiene que entrar y resolver la deuda”

El economista Carlos Melconian señaló que el Gobierno está “administrando” sin un programa y que el presidente Alberto Fernández debería resolver ya el tema de la deuda. Además, consideró que los argumentos del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre defender los USD 3 que separan la oferta del Gobierno y la demanda de los acreedores para no perjudicar a los jubilados son una mentira.

“El ministro Guzmán habló de ‘administrar el momento’. No podía hacer otra cosa. Es administrar la pandemia, que es la causante de todos los males. Pero en la Argentina es también una cuestión endémica. Es endemia más pandemia. No venían con un programa espectacular que se mancó en el camino por la pandemia, pero la pandemia da la excusa para administrar”, explicó en declaraciones a Radio Mitre.

“Un programa no es solo escribirlo. Es después gestionarlo y tenés que tener el poder político”, aseguró. En ese punto, lo contrapuso con el gabinete del presidente Carlos Menem, ya que consideró que tenía “peso propio” para llevar adelante cuestiones económicas. “Cuando se usa la palabra estoy administrando el problema o quiero o no tener un programa son cosas muy profundas. En la Argentina está todo desvirtuado”, dijo el ex presidente del Banco Nación.

Melconian señaló que hay un problema en la colación gobernante. Y remarcó que el presidente tiene que “entrar” y resolver el problema de la dueda. “Ya está el tema de la deuda. ¿Cuántas veces vamos a usar la excusa de que estamos rolloveriando esto o pidiendo quita. Eso lo puede decir un país que lleva 100 años invicto. Pero la Argentina tiene nueve defaults y 21 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional”, señaló. Y anticipó que, ineludiblemente, el Gobierno va a volver al Fondo.

“Desde distintos lugares, deben estar administrando el quilombo del día día”, dijo sobre los ministros que integran el Gabiente. “¿Qué otra cosa querés que hagan? Deben tener 78 mil quilombos y otros siguen debajo de la cama a ver si se dan cuenta de que son ministros”, agregó.

“La pandemia te genera alivio, en el fondo; si venían con un programa administrador de las cuestiones y después cualquier colectivo te queda bien”, señaló sobre la falta de un plan económico. También advirtió sobre los riesgos del segundo semestre: emisión monetaria, tasa de inflación, Leliq. “No entiendo para qué querés ser Gobierno si no querés arreglar las cosas”.

En ese punto, criticó los argumentos de Guzmán, sobre defender los USD 3 que separan la oferta del Gobierno de la demanda de los acreedores, porque no se puede poner el riesgo el pago de la jubilaciones. “Es mentira. Guzmán tiene que ir a buscar a las personas que jubilaron a 3,5 millones de personas para conseguir los votos y nadie le preguntó cómo le iban a pagar en el futuro a esos jubilados”, destacó.

También criticó la falta de previsión que hubo en los Gobiernos anteriores, lo que hubiese permitido hoy tener mejores herramientas para afrontar la pospandemia. “Si nosotros hubiéramos ido construyendo en la década de los 2000 reservas, menos déficit fiscal, una década maravillosa donde progresaron Perú, Colombia, Uruguay y Chile, en esos momentos se hacía un ‘canuto’ para este país. Y ahora tenías crédito al 2% como varios países latinoamericanos. Donde no te preguntás si el segundo semestre va a explotar por la emisión monetaria”, detalló.

Melconian también consideró que gran parte de los problemas actuales se deben a una crisis de confianza y de credibilidad en el Gobierno. Sin embargo, señaló que no cree que haya un “modelo totalitario”, ya que la sociedad demostró que eso no lo acepta. “Vicentín arrancó y después con un banderazo, un juez muy joven y una ciudad pequeña se paró. El drama de los Edesur y de los Vicentín es el manoseo al tipo que tiene que entrar un peso a la Argentina. Y eso le da cagazo. Yo no sé si la gente los votó para estatizar. La gente quiere que haya luz y que haya organismo reguladores no corruptos”, alertó.

También se refirió al tema de los subsidios. “El 87% de la gente vive del Estado y nos va para el orto”, dijo sin vueltas el economista. Y consideró que hay un tema de arrastre: hasta 2002 y 2003 no había subsidios en la Argentina. “¿Qué es esa cuestión de que hubo que darlo y después no salió más? Hay que explicarlo”, dijo.

“La Argentina debería ser un país donde haya la inversión suficiente como para que un ciudadano no tenga que quedar preso del Gobierno y estar mendigando que le subsidien el boleto del colectivo, el gas y la luz”, explicó.

Con información de www.infobae.com