Las disculpas de Leandro Santoro tras referirse a Patricia Bullrich como "borracha"

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opinó sobre el uso de la legítima defensa. Fue tras el caso del hombre de 71 años que mató a un delincuente en su vivienda de Quilmes. En este escenario, recibió críticas del diputado Leandro Santoro por la portación de armas de fuego en los ciudadanos, quien horas más tarde debió disculparse públicamente en su cuenta de Twitter ante las repercusiones.

En diálogo con FM Futurock, el asesor de Alberto Fernández acusó a la ex funcionaria de salir “borracha de los bares” y decir que “el que quiera andar armado, que ande”. Luego de estas declaraciones, Patricia Bullrich respondió a través de la red social. “Que discutan lo que digo en vez de preocuparse por la inseguridad habla más de ellos que de mí”, apuntó y agregó: “Yo estoy con las víctimas, expliquen ustedes de qué lado están”.

Leandro Santoro también publicó un video sobre la líder de Propuesta Republicana (PRO) para respaldar sus dichos radiales. “Después de cenar le puede pasar a cualquiera, pero el problema es que eras ministra de Seguridad cuando decías que la gente podía armarse”, describió. A su vez, comentó que hay que estar del lado de las víctimas, “pero también del derecho”. “Las cosas que dijiste fueron muy peligrosas”, subrayó.

Mientras continuaban las repercusiones, la oposición expresó su repudio sobre las acusaciones del legislador por “irrespetuosas, falsas y misóginas”. Además, señalaron que se trata de “una nueva edición de los ataques personales de sectores del oficialismo a miembros de Juntos por el Cambio”. Finalmente, el asesor presidencial se refirió al cruce y se disculpó. No obstante, no modificó su posición en contra de la ex ministra durante la gestión de Mauricio Macri.

“Si una declaración se tiene que explicar es porque se cometió un error”, encabezó y continuó: “Si alguien se sintió ofendida/o por la descripción hecha del contexto en el que Patricia Bullrich defendió la libre portación de armas, pido disculpas”. Antes de culminar, indicó: “Sobre su irresponsabilidad como funcionaria mantengo lo dicho”. El posteo ya cuenta con alrededor de 1.000 comentarios y 5.000 me gustas.

