Pichetto: "La economía de Macri no era tan mala, si no Argentina no hubiera aguantado 120 días paralizada"

El ex senador peronista, ex candidato a vicepresidente y flamante auditor de la Auditoría General de la Nación (AGN), Miguel Angel Pichetto, sostuvo que "la economía de (el ex presidente Mauricio) Macri no era tan mala, si no Argentina no hubiera aguantado 120 días paralizada".

Picheto habló en una charla virtual del Foro de Empresario Argentino, donde advirtió por el "daño irreparable" a la economía y advirtió por el incremento de la pobreza como consecuencia de más de 120 días de cuarentena.

"La economía de Macri -voy a decir un atrevimiento- no era tan mala, si no Argentina no hubiera aguantado 120 días paralizada", dijo al defender la gestión macrista.

También agregó: "Un país con una economía tan frágil como la Argentina no podría haber sostenido estas restricciones por más de 126 días. Sí debería haberse hecho una cuarentena razonable de 30 días para equipar los centros de salud y después convivir con esta realidad y seguir trabajando".

Pichetto auguró "un escenario pos pandemia dramático" con una pobreza del 50%y un modelo "inviable" de asistencia del Estado con planes como la Asignación Universal por Hijo o el Ingreso Familia de Emergencia.

"No es sotenible para nada el IFE, tampoco pueden seguir emitiendo. Argentina se va a golpear con la inflación y no se reqiuere ser economista o haber pasado por Harvard para darse cuenta", afirmó

Con información de www.ambito.com