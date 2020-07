36 nuevos casos en Santa Fe y Perotti desconcertado y sin reacción

CORONAVIRUS Por Rafael SOTOMAYOR

Desde la Provincia no hay señales que se estén tomadas medidas concretas para evitar que el virus se propague. A Santa Fe entra cualquiera y los controles de ingreso a la Provincia no cumplen con los protocolos que se deben hacer tendientes a que el virus no sea importado de otras provincias