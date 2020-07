Top cortísimo y pollera de jean: el look de Stefi Roitman disfrutando a pleno el sol de Miami

Desde que Stefi Roitman se puso de novia con Ricky Montaner, uno de los hijos del histórico cantante, la vida de la argentina cambió completamente. Viviendo en los Estados Unidos con su nueva familia cerca de las playas de Miami, la joven no para de subir posteos en sus redes sociales mostrando sus momentos felices junto a su novio.

Desde su cuenta de Instagram, Stefi Roitman comparte todo lo que está viviendo junto a la familia Montaner desde Miami. La actriz tiene más de 1.8 millones de seguidores y en la mayoría de sus posteos se la puede ver muy contenta disfrutando de un paraíso increíble.

En su último posteo, Stefi publicó una foto desde una hermosa playa que sus seguidores amaron y hasta algunos envidiaron. Con una remera cortísima naranja y una pollera de jean, la actriz mostró el hermoso día que disfrutó en las playas de Miami junto a su novio.

En pocos minutos, su posteo superó los más de 75 mil me gusta y sus seguidores no pararon de enviarles mensajes, no solo halagando su belleza sino también el lugar donde está pasando la cuarentena por el coronavirus junto a su nueva familia.