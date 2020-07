El que viene de Rosario a Rafaela, 14 días de cuarentena

El coordinador de epidemiología de la región, teniendo en cuenta la situación sanitaria de la ciudad de Rosario, explicó: “La gente va y viene y cree que no le va a pasar nada, no tiene idea de la contagiosidad de esto”.

El Dr. Roberto Vitaloni, coordinador de epidemiología de la región, se refirió a la delicada situación que atraviesan otras localidades de la región en relación a la pandemia.

“Rosario es muy interesante para poder mirar qué es lo que está pasando. Resumiéndolo, se puede ver que se infecta toda la zona de referencia Rosario por el ida y vuelta, y porque la gente no está cumpliendo el condicionamiento de quedarse en casa y no respeta las medidas de sanidad”, comentó.

Poniendo otro ejemplo, dijo: “ayer la localidad de Marcos Juárez de Córdoba estaba bloqueada completamente y los ciudadanos tienen dos días de la semana para ir al supermercado según el número de documento. Esto es contar lo que está pasando y mirar algo que nos puede tocar a nosotros tranquilamente”.



Circulación comunitaria del virus en Rosario

“Desde que salió el nuevo decreto de gobernación, fue una lucha muy difícil hacerle entender a la gente cuáles eran las medidas, sobre todo el aislamiento. La gente no entiende que viniendo de Rosario va a tener que aislarse durante 14 días. Rosario, al ser declarada con circulación viral, implica que el virus pueda estar en cualquier lado y eso hace que podemos ser portadores incluso asintomáticos y distribuirlo cuando uno viene de allí”, detalló Vitaloni.

“La mayoría de la gente no quiere hacer el aislamiento, algunos no pueden, otros se enojan y se entiende completamente. Por ahí aparecen situaciones como las del lunes que shockean”.

El coordinador de Epidemiología pidió “que la gente valore lo bien que venimos en Rafaela, seguimos con más de 90 días sin casos. Hasta ahora, todos los hisopados que realizamos siguen dando negativo. Eso no quita que estemos controlando para que no se reproduzcan. Es mucho el control que se hace en la ruta, pero también es mucha la gente que no se controla”.

“Siempre pedimos el examen de conciencia. Si venís de Rosario y nadie te controló, todos sabemos las medidas de respeto a la comunidad y las tenemos que tener independientemente de que alguien me lo diga. La gente va y viene y cree que no le va a pasar nada, no tiene idea de la contagiosidad de esto. Parecería que estaríamos en contra y en realidad lo que estamos haciendo es tomar medidas, que no son gratas, pero a favor de la gente”, sostuvo el profesional médico.

“Es mucho el trabajo que se hace, y yo vivo defendiendo a la gente que hace el control en la ruta porque hay que estar con este clima controlando. Si te fuiste a Rosario por la razón que sea, a la vuelta sabes que tenes que guardarte, no hace falta que nadie te lo diga. No hay nuevas noticias, sino que estamos remarcando lo que todos ya sabemos, y está bien porque nos vamos relajando y olvidando. Guardemos la necesidad de festejar para más adelante. Disfrutemos el día a día, pero sanamente”, finalizó.

Fuente: Radio Rafaela