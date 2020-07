El Gobierno pone foco en la estrategia de aumentar las exportaciones para salir de la crisis que desató la pandemia

El escenario post-pandemia presentará oportunidades para la agroindustria nacional a partir de una mayor demanda internacional. Frente a este escenario y con el objetivo de potenciar la presencia de la Argentina en los diferentes mercados externos, el Canciller Felipe Solá lanzó este jueves de manera oficial el “Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones”, que fue creado mediante la Resolución 136/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La presentación se realizó durante una reunión virtual con representantes de más de 180 cámaras empresarias que están relacionadas al comercio exterior. El Canciller estuvo acompañado por el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme.

El objetivo de la creación de dicho Consejo será la articulación de manera permanente del diálogo entre el gobierno y las empresas para de esa manera crear una política nacional exportadora, que le permita a la Argentina aumentar su participación en el mercado internacional.

Durante la presentación, Solá aseguró: “Se necesita de un Estado que ayude, que esté en las buenas y en las malas, que entienda los problemas, de sector, de región, de producto o de mercado. Nosotros no decidimos qué se exporta o cómo se exporta, sino que sabemos dónde están las posibilidades y qué necesitan, y promover de abajo hacia arriba una exportación. Tenemos que identificar mercados claves con ustedes”.

Y agregó: “Tenemos exportaciones muy concentradas en productos y en mercados y queremos ampliar las firmas exportadoras. Conocemos el know how que tienen ustedes, su historia exportadora y el afán exportador de muchos que no, y estimamos como muy importante la capacidad de reacción de la Argentina. Argentina llegó a exportar 85.000 millones de dólares y era una Argentina menos deprimida, con bastante menos deuda y con otro mundo. Se puede volver a exportar eso. Unos 20.000 millones más solucionarían una gran cantidad de problemas que hoy tenemos y que provocan una gran cantidad de limitantes”.

Por su parte, Jorge Neme planteó una primera sectorización de catorce sectores (economías regionales, pesca, cereales y oleaginosas, industria de la transformación, cárnico, bienes de capital, frutícola, industria química, minería y petróleo, industrias culturales, industrias alimenticias, nuevas tecnologías y servicios, sector automotriz, indumentaria) y anunció que la Secretaria designará funcionarios especializados para que operen como enlaces de cada una de las mesas junto a un representante del sector privado.

A todo esto, comentó: “Creemos que esta articulación público-privada es clave para mejorar la competitividad del sector exportador argentino, buscar nuevos mercados, ordenar la oferta exportadora y darle relevancia internacional a la marca argentina”, dijo.

Mejorar en competitividad

Semanas atrás Solá había presentado a las cámaras empresarias un relevamiento realizado en diferentes mercados agroindustriales, que promueve un total de 242 oportunidades comerciales en 62 mercados repartidos a lo largo de diez regiones.

El trabajo fue elaborado por la Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones sobre la base de información recabada por la red de Representaciones en el exterior y se enmarca en el seguimiento que realiza la Cancillería sobre el impacto que la pandemia de coronavirus tiene sobre los mercados internacionales.

Para aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo y cumplir con los objetivos que se plantean mediante la puesta en marcha de programas oficiales para aumentar las exportaciones, desde hace tiempo los empresarios de la cadena agroindustrial vienen planteando la necesidad de mejorar la competitividad del sector que hoy sufre diferentes problemáticas entre las que se encuentran la situación cambiaria, la elevada presión impositiva y los altos costos.

Uno de los que participó y expuso durante la reunión de ayer fue Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), quien aseguró: “El Consejo será un lugar institucional y el ámbito natural para tratar problemáticas como las sanitarias que se transforman en barreras, las cuestiones de los productos veterinarios, las nuevas medidas, temas ambientales y sociales”.

Además, Idígoras comentó: “Celebramos la decisión del Canciller Felipe Solá y de su equipo de constituir el Consejo Nacional dedicado a promover todas las políticas de exportación. Nosotros particularmente representamos el 45% del total de todas las exportaciones argentinas y estamos comprometidos día a día a generar más trabajo, más producción y más exportaciones. En este camino seguiremos trabajando con el gobierno de manera mancomunada, para abrir más mercados, incrementar los volúmenes, y contrarrestar las barreras para arancelarias y arancelarias que existen contra el agregado de valor argentino a nivel mundial”.

Hay que recordar que la semana pasada se presentó desde el ámbito privado el Consejo Agroindustrial Argentino, integrado por 42 entidades del sector agroexportador de todo el país, presentó su primer documento, en el que propone aumentar en USD 16.000 millones las exportaciones agroindustriales para el año 2025 y elaborar con el gobierno un “Proyecto de Ley de Desarrollo Agroindustrial Exportador, con inclusión social y federal” que –dice– debería contemplar “estabilidad fiscal y financiera de 10 años” para “consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos”.

