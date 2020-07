Cuáles fueron los disparadores del dólar blue según el mercado

El dólar blue se despertó en la última semana luego de dos meses sin demasiadas oscilaciones y cerró este viernes en los $139, su nuevo máximo histórico. Según la opinión de los especialistas, el salto se produjo, fundamentalmente, por las regulaciones impuestas por el Banco Central (BCRA) que, por un lado, limitan la demanda de dólares por otras vías y acotan las posibilidades de ahorro de las empresas, y, por otro lado, restringen la oferta de las cuevas.

Según el analista financiero, Christian Buteler, la suba del blue respondió exclusivamente a las medidas tomadas por la autoridad monetaria que trabaron la posibilidad de que los llamados “coleros digitales” le presten su CUIT a las cuevas para proveerles la materia prima, es decir, los dólares. “Si cortás la oferta, por más que la demanda no se te dispare, el precio sube”, explicó.

Las operaciones de los “coleros digitales” consisten en una utilización de cuentas digitales de terceros, a las cuales los ahorristas envían una determinada cantidad de dinero en pesos con una comisión, con el objetivo de saltar el cepo y superar el tope de u$s200 mensuales que permite comprar el BCRA. Para evitar este tipo de transferencias “inusuales”, la entidad conducida por Miguel Pesce suspendió el CUIT de varias cuentas que recibieron pesos, cambiaron a dólares y transfirieron esos billetes verdes a otras cuentas.

Al respecto, Sergio Morales, fundador de Interfinanzas.org, comentó en diálogo con ámbito que "en estos primeros días de vigencia de la Comunicación A 7072 (que ordena diferir la acreditación de cualquier transferencia “sospechosa” a partir del segundo giro en moneda extranjera que cualquier cuenta reciba en un mismo mes), varias transferencias en dólares están siendo rechazadas aun si se tratase entre cuentas del mismo titular".

"Esta incertidumbre en la libre disponibilidad y transferencia de dólares entre cuentas de los titulares impulsó a que el dólar informal se dispare a niveles máximos históricos", completó Morales.

Por su parte, la directora de Bell Bursátil, Emilse Córdoba, sostuvo que la suba fue impulsada por el lado de la demanda, ya que las empresas no tienen muchas alternativas para depositar sus ahorros a raíz de las sucesivas trabas oficiales. “Las empresas que toman créditos al 24% no pueden hacer inversiones de ningún tipo; no pueden colocar a plazo fijo al 30%, no pueden colocar a plazo fijo ajustado por inflación, no pueden comprar dólares oficiales y hasta casi no pueden comprar mercadería porque el 50% de ésta se negocia en el AMBA, que sigue con muchas restricciones. Todos los caminos conducen al blue”, justificó.

En ese contexto, el tipo de cambio informal registró la suba semanal más alta desde la registrada el 15 de mayo, cuando había alcanzado los $138, el anterior pico. La divisa subió el martes $2, el miércoles $1, el jueves $3 y este viernes otros $3. En resumen, en la semana escaló $9.

De esta manera, la brecha con el dólar mayorista rozó el 95% luego de alcanzar un máximo de 104% a mediados de mayo. De cara al futuro, Buteler advirtió que si el incremento de la brecha se convalida, se corre el riesgo de que estos pasen a ser los nuevos valores de referencia, lo cual podría "mover algunos precios de la economía".

Desde que inició la cuarentena, la moneda estadounidense acumula en este segmento un alza de $53,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores regulaciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, si no también para las operatorias con el CCL y el MEP.

Con información de www.ambito.com sobre una nota de Santiago Reina