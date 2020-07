¿Se despegan de Macri? Un referente de la UCR relativizó el rol del expresidente en Juntos por el Cambio

Luego de los intensos cruces con el Gobierno por la cuarentena y el crimen de Fabián Gutiérrez, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, afirmó este domingo que debe circunscribirse exclusivamente al PRO la tarea de determinar qué lugar ocupa Mauricio Macri en el espacio de coalición de Juntos por el Cambio. La figura del ex presidente se asoma eclipsada por las causas judiciales en su contra.

En una entrevista con la agencia Télam, Posse, que aspira a convertirse en el jefe del radicalismo bonaerense, además de tomar distancia de Macri elogió las figuras de Martín Lousteau y de Emilio Monzó (sus dos principales apoyos). “Somos una coalición de partidos. Y la situación de Macri no es un asunto nuestro. Yo hablo de la UCR, y lo que propongo es una renovación del radicalismo, una puesta en valor de nuestra fuerza”, señaló el jefe comunal.

Destacó el comportamiento de los intendentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la pandemia del coronavirus y se mostró por “volver a la calle” para que la gente pueda “reencontrase con el trabajo”, aunque respetando los protocolos de cada actividad y observando las correspondientes medidas de bioseguridad. Y aseguró que “la salud y la economía no tienen por qué estar desencontradas. Las industrias no son fuente de la enfermedad. El motor del contagio es el hecho de no cumplir con las medidas de bioseguridad”.

En referencia al liderazgo de Juntos por el Cambio, el intendente de San Isidro se mostró renuente a considerar la situación de Mauricio Macri: “No es asunto del radicalismo ocuparse de eso. Formamos en su momento una coalición de partidos que ratificamos y mantenemos. Bien. Pero el papel que cumpla en ella el ex presidente, lo tiene que resolver el PRO. Yo hablo de una necesaria renovación en la UCR, de una conducción integrada, de una puesta en valor de nuestra fuerza para tener otro peso y ser atractivos electoralmente”.

Según consigna Telam, el intendente de San Isidro reservó los elogios en exclusiva para dos de sus mayores sostenes, el senador radical Lousteau y el peronista Monzó, ex presidente de la Cámara De Diputados. “El paraguas nuestro es Martín Lousteau, es quien nacionaliza nuestra posición política. Y Emilio (Monzó) es una persona con enorme capacidad de diálogo, y una vocación de construir y de abrir puertas todo el tiempo, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Fue una figura determinante en la defensa política del ex presidente Macri”.

