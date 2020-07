Alberto Fernández: "Por cuatro años pasó una pandemia sin ningún virus que dejó a miles en la pobreza"

En lo que fue su participación en el aniversario 68 de la muerte de Eva Perón, el presidente, Alberto Fernández, participó de forma presencial. El acto tuvo lugar en el barrio porteño de San Telmo, y fue organizado por el Movimiento Evita. “Por cuatro años pasó una pandemia sin ningún virus que dejó a miles en la pobreza“, opinó el Jefe de Estado, en relación a la gestión anterior de Mauricio Macri.

“Los que abrazamos al peronismo nacimos en la historia para dar cuenta de estar al lado de los que no tienen voz, es nuestro deber que esa sea nuestra bandera permanente”, firmó Alberto Fernández. Asimismo, opinó sobre el legado del peronismo, razón por la cual, agregó que “no lo podemos alterar: es nuestro deber que esa sea nuestra bandera permanente”. Luego, hizo una rememoración histórica.

“Por eso un día el pueblo salió a la calle para pedir por la libertad de un Coronel que se había dado cuenta que existían, que tenían derechos y que a partir de ellos se podía hacer un mejor pueblo”, comentó el Presidente. En esa línea, aprovechó la ocasión para reafirmar el “compromiso ético” del peronismo “con los que menos tienen”. Cabe destacar que se pudo ver emocionado a Alberto Fernández.

Y es que resaltó el trabajo de los militantes del Movimiento Evita, que llevaron a cabo ollas populares en todo el país. Destacó “el trabajo silencioso que hacen en cada rincón del país dando de comer a sus hermanos más humildes”. “El país es mucho mejor con ustedes, nunca aflojen siempre voy a estar acompañándolos”, manifestó Alberto Fernández. Quien también participó fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La palabra de Axel Kicillof“

Estamos en una situación, como decía Alberto, muy compleja, nos va a llevar mucho tiempo tomar magnitud de lo que está pasando en el planeta”, indicó. “La cuarentena en Argentina no fue sólo evitar que salieran, fue una cuarentena con el IFE y con el ATP, se les pidió que se queden en casa y se les dio la ayuda para que pudieran hacerlo”, dijo. “Si no se declaraba una cuarentena, hubiésemos mandado a la muerte a aquellos que no podían subsistir en sus hogares”, Finalizó Axel Kicillof.

Con información de www.elintransigente.com