Magui Bravi posó con un corpiño de encaje (super fino y elegante) y enloqueció las redes

Magui Bravi enloqueció a sus fanáticos cuando despidió el domingo de una manera hot, con un encaje que no paro de robar suspiros.

Magui Bravi no quiso terminar el domingo sin saludar a sus miles de fanáticos en Instagram. Y lo hizo enviandoles una frase reflexiva y una foto que prendió fuego las redes sociales en un domingo un tanto fresco.

“Celeste como el cielo y mis ganas de viajar !💙 feliz domingo!”, escribió Magui Bravi junto a una serie de imágenes suyas en el baño con un corpiño de encaje super fino, con unos arreglos florales muy delicados.

Recientemente, Magui Bravi reveló que antes de ser bailarina fue azafata y contó un cruce que tuvo con pasajeros que intentaron tener sexo en el avión: “Tuve una experiencia de una pareja. Ella era muy joven y él era muy grande. Ella era muy rubia y muy despampanante. Se fueron a la parte detrás del avión. Y tuvimos que llamar a la jefa porque no me animaba a tocar la puerta, me daba mucho pudor”.

“Entonces la jefa fue y les dijo que no podían estar los dos en el baño a la vez. Después hubo un tema tremendo porque ellos tenían que volver y el pasillo del avión es uno solo. Todo el mundo miró. Claramente los vimos entrar al baño”, continuo Magui Bravi.

“El sexo en el avión es peligroso por si pasa algo o si hay turbulencia. La azafata, además de buchonear, está para cuidarte que no te pase nada. Si se golpean la cabeza adentro del baño, el problema es mío. Entonces, básicamente tenía que hacer eso”, agregó.