Tras el escándalo, Sergio Berni defendió a Mario Ishii: “Fue algo que no supo expresar”

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii protagonizó un escándalo este fin de semana. Es que se filtró un video donde se lo ve dialogando con empleados municipales asegurando que él ‘cubre’ a las ambulancias que ‘venden falopa’. Las palabras del histórico intendente peronista provocaron la reacción de la oposición e incluso el funcionario público tendrá que dar explicaciones en la Justicia por ello.

Mientras tanto, desde distintos sectores del oficialismo respaldaron a Mario Ishii. Uno de los que ensayó la mayor defensa para el intendente bonaerense fue Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. “Me parece que fue algo que no supo expresar o que se sacó de contexto. No tiene nada que ver con la realidad“, aseguró el funcionario en diálogo con ‘La Cornisa’ en LN+.

Berni destacó el trabajo de Mario Ishii

Sergio Berni justificó sus dichos destacando la gestión del intendente. “Lo conozco mucho a Ishii. Tiene una gran experiencia en gestión en uno de los distritos más castigados y postergados de la Provincia de Buenos Aires. Sé el esfuerzo que hace el intendente de José C Paz por mantener su distrito como lo mantiene”, sentenció el ministro de seguridad.

“No tiene un cordón industrial ni un desarrollo inmobiliario importante y concentra gran parte de la pobreza de la provincia de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense”, añadió recapitulando las características del partido que comanda Mario Ishii. “El intendente ha demostrado que tiene una gran capacidad de gestión”, resaltó.

Por último, señaló que pese a los reclamos se debe respetar la voluntad popular. “Hay que respetar la voluntad de todas las personas de José C. Paz que lo han votado. Todas las veces ganó por más del 50%. Me parece que eso es faltarle el respeto a la intelectualidad y a la voluntad popular. No me gustan las reelecciones indefinidas. Pero creo que no hay nada más soberano que la voluntad del pueblo. La gente no es estúpida, no come vidrio”, cerró Sergio Berni.

Con información de www.elintransigente.com