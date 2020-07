Cecilia Todesca: “Vamos a anunciar medidas de reactivación económica con mucha obra pública y estímulos al ahorro privado en la construcción”

La vicejefa de Gabinete dijo que una nueva amnistía fiscal estuvo sobre la mesa pero que no se analizó conveniente. También adelantó medidas pospandemia y pidió paciencia con las trabas cambiarias: "Si nosotros soltamos el mercado de cambios, se estropea todo y caemos en una crisis de balanza de pagos"

Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete de la Nación dijo que esperan que la inflación cierre el año algo debajo del 40% que espera el mercado y que el golpe a la actividad sea muy fuerte. De cara a la pospandemia, mientras tanto, dijo que las medidas que el Gobierno anunciará esta semana buscan lograr que el “que tiene un resto para invertir le convenga hacerlo en el mundo de la producción y no en la especulación financiera”. Respecto de las regulaciones cambiarias, dijo que no son un “castigo, sino una condición para estabilizar la macroeconomía; si nosotros soltamos el mercado de cambios, y la gestión de Mauricio Macri es un ejemplo en esto, se estropea todo y caemos en una crisis de balanza de pagos”.

En declaraciones a Radio La Red, la número dos del jefe de gabinete Santiago Cafiero, admitió que las previsiones del Gobierno para este año son muy similares para el mercado. En materia de inflación, dijo que “lo más responsable es mirar el promedio que usan las consultoras y se publica en el Banco Central, no porque nosotros tengamos esa misma proyección, sino porque refleja las expectativas de mercado; pero es difícil proyectar la inflación, porque eso va a depender también de lo que suceda en el último trimestre del año, cómo se recompone el nivel de actividad y cómo logramos ir llevando el resto de las variables como tasa de interés, tipo de cambio, nosotros esperamos que esté un poco por debajo de lo que estima el Banco Central, que es aproximadamente de cuarenta por ciento”.

En cuanto a actividad económica, también dijo que las estimaciones de organismos internacionales que prevén una caída del producto del orden del 10% son cercanas a las que maneja el propio Gobierno. “Va a ser una caída muy fuerte, nosotros lo hemos dicho. El golpe por la pandemia va a ser muy fuerte, organismos internacionales nos indican el 10%, nosotros tenemos otra vez distintos escenarios, pero en todos los casos es un golpe muy fuerte”, comentó.

Consultada respecto al nivel del dólar oficial y las cotizaciones paralelas de la divisa estadounidense, dijo que las diferencias entre los precios no son buenas y que es algo a administrar.

“No estamos con un tipo de cambio retrasado, pero eso explica una parte de la cuestión, que tiene que ver con la economía real, cuando el dólar en Argentina refleja también otro tipo de cosas: expectativas, nerviosismo. Es lógico que tengamos una brecha cambiaria más grande, en el tramo final de la renegociación de la deuda. Nos ocupa más de lo que nos preocupa: no es bueno que haya una diferencia grande entre el tipo de cambio oficial y el resto, pero es cierto que aparecen estas brechas cuando uno tiene regulaciones fuertes y hay que ir manejándolas”.

Medidas pospandemia

Para esta semana, el presidente Alberto Fernández dijo que aspira a anunciar una batería de medidas para el después de la pandemia, con el foco puesto en intentar reactivar la economía. A ellas se refirió Todesca.

“Nosotros siempre tuvimos un norte bastante claro que es el tema de la recuperación de la producción y, atado a esto, la del empleo. Para eso hay que alinear la macroeconomía argentina y las variables para que aquél que tiene un resto para invertir le convenga hacerlo en el mundo de la producción y no en la especulación financiera. Ese es el norte que teníamos en diciembre y, luego de la pandemia, desde un punto más bajo y complicado, sigue siendo el mismo”, comentó la vicejefa de Gabinete.

“Las medidas, que son muchas, se pueden ordenar en dos universos. Uno un conjunto de medidas orientadas a la reactivación, es decir, acompañar a las empresas y a las familias en la pospandemia. Y luego un conjunto de políticas más de mediano y largo plazos que tienen que ver con la transformación productiva de la Argentina. Siempre con un rol fuerte del Estado en el sentido de ir acompañando”, comentó.

“La construcción es fundamental tanto por lo que pueda hacer la obra pública, pero también hay una gran expectativa del sector privado porque hay gente que pudo ahorrar, que tiene un resto, que tiene dólares y que los quiere invertir de alguna manera, y una de las inversiones es la inmobiliaria. (...). Va a haber un incentivo para aquél que quiere invertir”, dijo.”

“Vamos a anunciar medidas de reactivación económica con mucha obra publica y estímulos al ahorro privado en la construcción”, agregó en declaraciones a El Destape Radio.

Blanqueo y trabas cambiarias

La funcionaria admitió que se analizó la posibilidad de lanzar un blanqueo de capitales, pero también que en su opinión no obtendría grandes resultados.

“Hace muy poco hubo un blanqueo, durante el Gobierno de Mauricio Macri, y un montón de gente blanqueó dinero; la pregunta es cuánto más queda por blanquear y querría blanquearse en esta circunstancia... a nosotros nos parece que ese vector hoy no va a tener mucho resultado, más allá de lo enojoso que en general son los blanqueos”, analizó.

“En algún momento estuvo sobre la mesa y el sector privado lo planteó; nosotros creemos que en esta circunstancia no tendría demasiados resultados”, agregó.

Por último, se refirió a las trabas cambiarias y consideró que es necesaria paciencia antes de esperar una relajación.

“La regulación del mercado cambiario no es un castigo, sino una condición para estabilizar la macroeconomía; si nosotros soltamos el mercado de cambios, y la gestión de Mauricio Macri es un ejemplo en esto, se estropea todo y caemos en una crisis de balanza de pagos... en veinte meses el gobierno de Macri chocó la calesita, y esto es por el efecto del mercado de cambios en el país. Que es muy distinto al mercado de cambio en otros países vecinos”, dijo.

“Tenemos que tener esa paciencia. Por supuesto, esto tienen que ir de la mano de que si no puedo ahorrar en dólares tiene que haber una tasa de interés que le gane a la inflación. Porque no se puede convocar a la gente a que pierda plata, eso no puede salir bien”, comentó.

Con información de www.infobae.com