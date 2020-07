Romina Indelman: Toda la verdad

La exfuncionaria de Educación de Rafaela, Romina Indelmann, emitió un comunicado a través de su abogada donde se hace responsable de la situación que se viralizó en las redes a comienzo de esta semana, pero llamó a la sociedad al respeto y prudencia ante un “cuasilinchamiento mediático con el solo fin de humillar”.

Indeman deberá responder ante la justicia y las autoridades competentes, luego de participar en un festejo del Día del Amigo donde no se respetaron las medidas de prevención sanitarias y en claro riesgo de la salud pública.

“Mi trayectoria profesional, la que se defiende sola, no merece el presente tratamiento y recibe innumerables muestras de cariño, las que agradezco, habiendo enfrentado la situación aludida con entereza junto al apoyo de mis seres queridos, compañeros de trabajo, colaboradores y todos aquellos que se acercaron, por todos los medios, mostrándome su solidaridad, es a ellos a quienes me debo en primera instancia” manifestó la exdelegada Regional de Educación.

“La admisión de haber concurrido a este local público donde ocurrieran los explicables eventos, no obsta para que la firmante solicite con relación a ellos el apego a la verdad material y la proporción de los mismos por quienes deban intervenir en su determinación y a las autoridades públicas interesadas” afirmó Indelmann.

“La opinión pública tiene derecho además de asimilar el modo de informar de algunos medios de comunicación social, que se diga la verdad y que se diga de la manera correcta a los fines de no extender los daños y preocupaciones que esta situación genera en mi persona y círculo familiar y personal, a una inmensa mayoría de ciudadanos que asiste a un cuasi linchamiento mediático con el solo fin de humillar” narró la exfuncionaria.

“Aclaro que, además, reclamo respeto y prudencia en los dichos públicos de quienes opinen, ya que la dimensión de los daños provocados a mi persona y entorno superan en desproporción la entidad de los hechos constituyendo expresiones agraviantes e injuriosas hacia mi honor lo que custodiaré con los elementos que la ley pone a mi disposición”, indicó.

“Asimismo, agradezco las manifestaciones de respeto y cariño, y habiendo cumplido con mi deber ético, me alejo del cargo con el sabor agridulce de haber cumplido las expectativas de quienes me designaron y de no haber podido concluir mi tarea”, explicó Indelmann.

“A quienes la sobredosis de información les hubiera deformado la opinión hacia mi persona y las expectativas generadas por mí, les pido disculpas, y los impongo de la verdad material, como debe ser en un Estado de derecho”, concluyó