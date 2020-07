Perotti reaccionó y blindó la provincia, tarde, pero algo es algo

En el inicio de este lunes Santa Fe blindó todos sus accesos e intensificó los controles en la lucha contra el coronavirus. El crecimiento de los contagios empujó al gobernador de la provincia, Omar Perotti, a tomar la medida que se estirará por catorce días, donde no se podrán llevar a cabo encuentros familiares, se aplicará multas a los que no usen barbijos y habrá requisitos importantes para ingresar a territorio santafesino, donde los que lo intenten deberán presentar un hisopado o testeo con una antigüedad no mayor a 72 horas. La determinación fue adoptada por el gobernador la semana pasada para evitar la circulación comunitaria y ya está en plena vigencia.

Las medidas generales en toda la provincia incluyen la circulación de la policía y los agentes de control para realizar multas a aquellos que no estén utilizando el barbijo en lugares correspondientes y para los que no den cumplimiento a los protocolos con los cuales se les autorizó que vuelvan a la actividad. "Queremos que quede muy claro", sentenció, y especificó que se trata de multas que van de los 4.000 a los 12.000 pesos. "No queremos ir para atrás. Hay avances importantes que hemos hecho entre todos, con números importantes que tenemos que cuidar", señaló. También expresó: "Además, ninguna persona va a poder ingresar a la provincia si no es residente, sin tener un hisopado con resultado negativo que no puede tener una anterioridad a 72 horas".





En el marco de esas medidas dispuestas por Perotti a través del decreto 647/20, desde la 0 de hoy se reforzaron los controles para el ingreso y egreso a la provincia, y se les solicita a quienes no residan en la provincia y provengan de una región determinada el resultado negativo de un hisopado o testeo de Covid-19 con una antigüedad no mayor a 72 horas.

En el caso de personas que realicen actividades determinadas como esenciales por las normativas del gobierno nacional serán sometidos a test análogos, como el test de Anosmia -detección de alteraciones de olfato y temperatura- realizados por el personal sanitario responsable.

Este test ya se hace en los cuatros accesos blindados de la provincia. En total hay 27 puestos de control en los límites fronterizos, donde se les solicita a todos aquellos no residentes que quieran ingresar a la provincia la declaración Jurada y permiso de circulación.

Asimismo, el gobierno santafesino dispuso que toda persona residente que retorne de cualquier provincia, o no residente que ingrese a Santa Fe con destino final, deberá realizar cuarentena por 14 días.

Los puestos de control están emplazados en el túnel subfluvial; en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del peaje General Lagos; en ruta nacional N° 11, jurisdicción de la localidad de Florencia, en el límite con Chaco, y en la localidad de Frontera, por la autovía 19, en el límite con la provincia de Córdoba.

Fuente: La Capital