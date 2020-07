En Rafaela no se van a reanudar las clases

Cuando comenzó la pandemia de coronavirus en el país, las escuelas fueron las primeras que debieron cerrar sus puertas a mediados de marzo. Los niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar continuaron con actividades a distancia todo este tiempo. El anuncio a nivel nacional de que en el mes de agosto regresan las clases en gran parte del país, aumentó la expectativa de docentes, alumnos y padres; pero en Santa Fe aclaran que todo depende de la situación epidemiológica. En el "mientras tanto", las instituciones educativas retomaron la limpieza y mantenimiento de los espacios con la ilusión de volver a abrir sus puertas. Pero advierten que no muchas tendrán esa posibilidad en el corto plazo.



La ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, confirmó que solo unas 400 escuelas de tan solo siete departamentos de la provincia podrían volver a recibir a alumnos en sus aulas, en cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios.

Se trata de escuelas de menos de 200 alumnos, donde estos y sus docentes viven en la misma comunidad; ubicadas en localidades de menos de 7.000 habitantes del centro-norte provincial que no tuvieron un impacto significativo de la pandemia y donde fue difícil la conexión con los alumnos para el trabajo a distancia.

"Estamos hablando de escuelas pequeñas que tienen que funcionar con los protocolos, que pertenecen a la ruralidad, que cumplen con el criterio de burbuja comunitaria porque alumnos y docentes pertenecen a la misma localidad; y que no han sido impactadas por el covid-19. La selección estaría entre los departamentos San Martín, Vera, 9 de Julio, San Cristóbal, algo de General Obligado, San Javier y San Justo", confirmó Cantero. La ministra indicó que los directivos de las Regionales de Educación correspondientes ya se encuentran relevando los establecimientos y seleccionando a los que cumplen con los criterios mencionados para un eventual regreso a clases.

Tres de los departamentos que en un primer mapeo podrían volver a tener alumnos en las aulas en las últimas semanas de agosto no registraron hasta ahora casos positivos de coronavirus: San Martín, San Justo y 9 de Julio. Mientras que Vera y San Javier solo registraron un caso, en San Cristóbal 20 y en General Obligado 23. Fuera de este mapeo quedan los departamentos del sur que se encuentran en riesgo por su cercanía con el Gran Rosario donde hay circulación comunitaria. También La Capital, a pesar de tener 47 casos de coronavirus y no registrar nuevos positivos hace 12 días, entre otros. "Desde capital al sur estamos expectante. Esto no quiere decir que no lo seguimos analizando, pero por ahora no", sentenció Cantero.

La ministra recordó que con el regreso a las aulas en estos pocos establecimientos buscan "que los chicos que no han tenido conectividad, tengan la oportunidad de la presencialidad", y volvió a insistir en que aún no hay fecha de regreso.