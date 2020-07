El mundo se refugia en el oro, que se acerca a su máximo valor histórico, USD 2.000 por onza

La suba de las acciones y el precio de los bonos que, hasta mediados de marzo y medidas en dólares, estaban en niveles irrisorios que en algunos casos representaban el 10% del valor de la empresa, están resurgiendo. Por eso, ante la falta de rentabilidad de un mundo que eligió cubrirse con el oro, que acaba de alcanzar un nuevo récord histórico por tercera rueda consecutiva, algunos fondos del exterior dispuestos a ensuciar sus carteras, están observando al mercado argentino. Por ahora, están estudiando porque se sienten atraídos por las rentas que alcanzan cifras desconocidas.

Por caso, el S&P Merval desde el 18 de marzo hasta la rueda del lunes alcanzó una suba de 101,24% contra 52% que lo hizo el dólar “blue”. En otras palabras, la Bolsa subió 31% en dólares “blue” o libre y 35% por encima del dólar Bolsa. Este porcentaje en el mundo asolado por la pandemia, asombra en el exterior.

El lunes la Bolsa repitió su performance, pero esta vez con un monto de negocios sorprendente de casi $3.000 millones, el triple de lo que se operaba hasta hace poco y el doble de unos días atrás. El S&P con esta base sustentable de operaciones creció 1,74%. Los papeles más buscados fueron los de los bancos, los de relación más íntima con el resultado de la negociación de la deuda. Supervielle subió 5,90%; BBVA, 5,64%; Galicia, 4,10% y Macro, 3,75%. Otros papeles destacados fueron Cresud (+5,68%) y Ternium (4,65%).

Los ADR’s argentinos -certificados de tenencia de acciones que cotizan en dólares en Wall Street- tuvieron una buena rueda donde lo mejor pasó por Mercado Libre (+8,02%) que se tomó amplia revancha del traspié del viernes cuando perdió 3,1% de su valor. Es el único papel que está en terreno positivo en lo que va del año. La suba acumulada en 2020 es de 87,16% en dólares. Detrás de Mercado Libre, se encolumnaron Loma Negra que aumentó 3,31% y Galicia con 2,41%.



Los bonos tuvieron un comienzo sostenido, pero luego cedieron terreno. Entre los de ley local, el Bonar 2020 logró subir 0,44% y el Bonar 2024, 0,13%. Los que están bajo ley extranjera y son el centro de la discusión de la negociación de la deuda, tuvieron comportamiento dispar. El Discount cedió 0,27% y el Par subió 0,68%.

El riesgo país que llegó a quebrar el piso de 2.200 unidades al tocar 2.191 puntos al mediodía, terminó igual que el día anterior en 2.219 puntos básicos.

Los dólares alternativos y el libre, estuvieron a contramano. Mientras el dólar Bolsa aumentó $1,10 a $115,67 después de abrir en baja, y el contado con liquidación $0,50 a $117,98, el “blue” perdió $3 y cerró a $136. Es la primera baja en tres semanas. Cabe aclarar que los dólares alternativos están negociando 60% de lo que operaban hasta hace poco por el férreo control que impuso el Banco Central a las transferencias bancarias en divisas. Los bancos deben reportar cuando se haga más de una transferencia mensual. Esto es porque en el último tiempo algunos de los que operaban con este dólar, luego lo revendían en el mercado libre para hacerse de una diferencia de casi $ 20 por dólar. El dólar libre bajó porque esta vez tuvo más oferta. Aparecieron vendedores chicos que necesitan pesos para hacer frente a las obligaciones de fin de mes.

El dólar mayorista, quebró su rutina y subió 18 centavos a $ 72,08 porque el Banco Central compensa los lunes las devaluaciones diarias de 6 centavos. De esta manera, el ritmo devaluatorio semanal promedia 8 centavos diarios. Los negocios en esta plaza siguen siendo escasos. Se operaron USD 275 millones y el Banco Central entre compras y ventas salió equilibrado y sus reservas subieron 22 millones a USD 43.385 millones ayudados por el euro y el oro que después del cierre siguió su suba y en el mercado de metales de Nueva York estaba operando en USD 1.964 con un alza de 3% respecto al día anterior y al cierre de esta nota seguía firme en su rumbo alcista.

En el año el metal precioso, que está en su máximo histórico, acumula alzas de 30% en dólares y se encamina hacia los USD 2.000 dólares porque en Estados Unidos y Europa lo eligieron como refugio ante el retroceso del dólar frente a las principales monedas del mundo. El lunes la divisa de Estados Unidos perdió 0,07% según el índice DXY (Dólar Index) que lo confronta con el euro, la libra esterlina, el yen, el dólar canadiense, el franco suizo y la corona sueca. Desde el 19 de marzo, el dólar bajó 9,70% frente a esta canasta de seis monedas. Antes del viernes pasado, el precio máximo del oro se había alcanzado en setiembre de 2011 con USD 1.900,30. Todo volvió a ser como las crisis de antes: oro fuerte y dólar más débil.

Pero detrás de lo que muestran los mercados, está la economía real de la Argentina que se mantiene a fuerza de subsidios. Por caso, la AGIP decidió posponer el cobro del ABL a los locales que permanecen cerrados por no ser actividad esencial. El problema es cuanto de esos locales reabrirán y si a futuro el impuesto no recaerá en los propietarios ante el default de los inquilinos. “Hoy es un castigo grande tener locales comerciales -señaló el broker inmobiliario Adrián Mercado- porque no cobran el alquiler o directamente les entregaron las llaves. Algunos debieron resignar el cobro de alquileres o hacer importantes descuentos a cambio de que paguen los gastos de los servicios públicos e impuestos. Esta ayuda les viene bien”.

La parálisis inmobiliaria es tan grande, que los más grandes del sector se reinventaron volcándose a las subastas online de vehículos y maquinaria de las grandes empresas. Pérez Companc y Techint, son un ejemplo de esa modalidad vendedora. El destino de autos y camiones usados son pymes que aprovechan los precios de liquidación.

Junio mostró una de las peores caras de la economía; el consumo bajó 3,2%. Pero los mercados no miran el aquí y ahora sino las oportunidades que se consiguen en las crisis, como las acciones a bajos precios y bonos de la deuda con una alta renta en dólares. Si alguien viniera de otro mundo y observara solo los mercados locales, creería que arribó a un país de economía próspera.

