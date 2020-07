Vestido (al cuerpo) y lentejuelas, el look de Romina Malaspina para el noticiero

Romina Malaspina publicó su look para el noticiero del comienzo de la semana y la rompió con unas lentejuelas que la hicieron brillar. La modelo siempre hace posteos previos al salir en el noticiero de Canal 26 desde sus redes sociales y donde muestra el look que elige cada noche.

Desde su cuenta de Instagram, la modelo publicó una serie de fotos para mostrar el look que eligió para conducir el noticiero de Canal 26. Con un vestido al cuerpo de lentejuelas, Romina Malaspina brilló a contraluz con su vestimenta de color violeta y para algunos bordó.

Su posteo superó los más de 107 mil “me gusta” en pocos minutos y sus seguidores la llenaron de mensajes elogiando su vestimenta y su figura. Es notorio que la popularidad de Romina la llevó a que le ofrezcan varios trabajos como la propia protagonista tuvo que rechazar por falta de tiempo.

A la ex Gran Hermano la invitaron para que participe del Cantando 2020 pero prefirió rechazar esa propuesta por falta de tiempo. “Siento que no voy a poder, que no voy a poder dar todo de mí”, había dicho en una entrevista con en LAM.

“Vine a anunciar que no voy a ir porque me agarro desprevenida todo esto. Fue todo tan intenso en las últimas semanas, con todo lo que me viene pasando que, de verdad, vengo a darles la gracias por la oportunidad increíble”, le había dicho al propio conductor no solo de LAM sino también del Cantando 2020.

Con picardía, como lo caracteriza, Ángel de Brito le dijo: “No. Me rompés el corazón, me rompés el alma ¡Qué disgusto! Viniste a escupirnos la cara”. Sin dudas que Romina, está en la tapa de todos los portales y su carrera sigue avanzando a pasos agigantados.