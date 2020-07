"Sos una máquina de decir estupideces": José Luis Espert arremetió contra Diego Brancatelli

El economista José Luis Espert y el periodista Diego Brancatelli se cruzaron al aire de canal América. Fue mientras debatían sobre el escenario nacional frente a la pandemia del coronavirus este lunes por la noche. Luego, el ex candidato a presidente describió las acciones que impulsaría y compartió la escena en su cuenta de Twitter. La publicación ya cuenta con más de 1.000 comentarios y 8.000 me gustas.

“Cuando algunos decimos que está todo mal, ¿a vos te parece que no?”, encabezó José Luis Espert en referencia a Diego Brancatelli acerca de la crisis nacional. Seguidamente describió algunas cuestiones como la “explosión del desempleo” y “la caída más grande el mundo en 2020 del Producto Bruto Intero”. “Te voy a decir lo que hay que acordar”, sostuvo antes de mencionar una serie de medidas.

“Usted es un eterno quejoso”, disparó el periodista y añadió: “Anote Presidente”. Dichas declaraciones no fueron bien recibidas por el economista, quien respondió: “Si me empezas a agarrar para la joda te chacoteo todo lo que vos me preguntas”. En esta línea, agregó: “¿Me río de las estupideces que decís o te tomo en serio?”. No obstante, obtuvo una contestación que apuntó contra su ex candidatura.

Por este motivo, manifesó “No me corras con eso, porque yo te podría decir que el 48% que lo votó a Alberto Fernández se quiere cortar las venas”. Segundos después, el conductor señaló “No se bancan que le respondan”. Y el político arremetió: “Vos sos una máquina de decir estupideces”. Finalmente, describió las acciones que deben realizarse en Argentina frente a este complejo panorama.

“Llamar a los principales jefes de las bancas del Congreso de la Nación, gobernadores, empresarios y sindicales”, detalló y continuó: “Decirles que acá hay una cosa que no va más, que es la Argentina que venimos siendo en los últimos 70 años”. De acuerdo con José Luis Espert, “hay que cortar con al coparticipación federal de impuestos” y hay que debatir “nuevas leyes sindicales porque hay seis millones de trabajadores en negro por culpa del Estado”.

