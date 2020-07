La AFIP suspende los embargos y ejecuciones fiscales ¿A quiénes alcanza la medida?

La Administración Federal de Ingresos Públicos extendió la suspensión de los embargos a las Pymes, siempre y cuando cumplan con el requisito de contar con el certificado MiPyme. Además, la AFIP decidió también suspender las ejecuciones fiscales por deudas pendientes, hasta el 31 de agosto de este año.

La decisión del organismo de recaudación nacional “ofrece alivio a las y los contribuyentes de todo el país, en el marco de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, se indicó un comunicado que fue difundido ayer, para anunciar la medida que entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.

“Se extiende la suspensión de las ejecuciones fiscales hasta el 31 de agosto. La continuidad de estas medidas permite amortiguar los efectos económicos del aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio sobre las y los contribuyentes”, agregó la AFIP hoy a través de las redes sociales.

La suspensión de los embargos para las pequeñas y medianas empresas extiende por un mes el plazo previsto anteriormente en la normativa y alcanza a alrededor de un millón de empresas que cuentan con el Certificado Mipyme, no obstante no se informó que pasará con las empresas que no estén certificada por la secretaría que nuclea a la pequeña y mediana empresa.

En cuanto a las ejecuciones fiscales, se prevé la suspensión de la gestión judicial del cobro de las obligaciones tributarias en aquellas jurisdicciones donde se hubiera habilitado el levantamiento de la feria judicial extraordinaria. Cabe la acotación que en gran parte del país se mantiene la suspensión de las actividades en los organismo judiciales dependientes de la Justicia Federal.

Con información de www.elintransigente.com