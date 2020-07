Vilma Ibarra: “La Justicia que tenemos ahora no parece ser independiente”

La titular de la Secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra, defendió el proyecto de reforma judicial que enviará el Gobierno a la Cámara de Senadores esta semana y apuntó contra la situación actual de la Justicia: “Es fundamental saber que tenemos una Justicia independiente y no parece ser la que tenemos ahora”.

La funcionaria de estrecha confianza con Alberto Fernández comenzó contextualizando la gestión del Poder Ejecutivo con la situación sanitaria por el coronavirus y la herencia recibida de parte del macrismo. “El Gobierno está gestionando la pandemia. El mayor desafío fue encontrar un país con los indicadores muy mal en macroeconomía, en endeudamiento, en pobreza, en desempleo, en indigencia, en consumo y en actividad industrial”, puntualizó.

“Con este marco, no es que nosotros decimos que no miramos la economía, tenemos que atender a un país que tiene que funcionar y la justicia es el lugar donde los ciudadanos reclaman la garantía de sus derechos”, expresó Ibarra.

En diálogo con TN, manifestó que “a todos nos tiene que importar, y es fundamental, saber que tenemos una justicia independiente, que no va a responder ni a los poderes fácticos ni al poder de turno, y no parece ser la que tenemos ahora, aunque tenemos muchísimos jueces y juezas probos, por supuesto”.

La abogada recordó que la reforma judicial “fue una promesa de campaña” de Alberto Fernández. “Ha sido un reclamo histórico en este país y algo de lo cual queremos salir, que es de esa justicia pendular que cuando está un Gobierno investiga a los opositores, y que cuando llega otro se ocupa de los nuevos opositores”, declaró.

“Nosotros en este momento estamos en el Gobierno y podríamos dejar eso, pero si hay algo que no tiene que haber es una justicia ni de Cristina ni de Macri ni de Alberto Fernández”, enfatizó.

La norma ingresará al Senado en los próximos días donde se asegurará “la primera garantía” de “un debate amplio, plural y democrático”, destacó Ibarra.

Extraoficialmente el Gobierno definió a los integrantes del consejo de asesores que estará a cargo de la reforma de la Corte Suprema, los cambios en el Consejo de la Magistratura, la designación de nuevos fiscales y la instauración de juicios por jurado, entre los que estarán el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, y la ex candidata de Mauricio Macri para la Procuración, Inés Weinberg De Roca. Al respecto, la funcionaria de Presidencia sostuvo que Alberto Fernández “no está convocando a un tribunal que decide, sino a un comité que lo va a asesorar, va a hacer un dictamen, propuestas, análisis con toda la pluralidad, y él después recogerá o no las propuestas, porque no son vinculantes, y elevará proyectos de ley al Congreso”.

“No sé si el doctor Beraldi es o no parte de la convocatoria, pero cualquier persona que tenga prestigio jurídico, sea reconocido profesionalmente y tenga una trayectoria, puede ser convocado. De verdad, yo no creo que sea motivo de veto o impugnación ser abogado de alguien o dejar de serlo”, justificó sobre el caso del defensor de la vicepresidenta.

También se refirió a Weinberg De Roca: “Es como un ejercicio básicamente democrático porque los abogados tenemos nuestros clientes; un jurista que puede haber tenido un cliente o haber sido candidato de un presidente a la Procuración, no le quita ningún mérito a la excelente trayectoria que tiene la doctora De Roca”.

Por último, Vilma Ibarra se refirió a la legalización del aborto, proyecto que impulsa y del cual se ha encargado de la redacción del texto que volvería a ser tratado en el Congreso de la Nación. “Es un tema importante para mí y para muchas mujeres porque nos mueve mucho saber que hay muertes que suceden y que son evitables. No queremos más muertes de mujeres en abortos clandestinos y queremos reducir los abortos. Se va a hacer, es un compromiso del Presidente, pero creo que hay que hacerlo en el momento adecuado”, concluyó.

Con información de www.infobae.com