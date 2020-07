El juez Canicoba Corral procesó al ex ministro Dujovne por irregularidades en las concesiones viales

En sus últimas horas como juez federal Rodolfo Canicoba Corral dictó el procesamiento del ex ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, por su participación en la renegociación de los contratos de los corredores viales mediante la que se favorecieron empresas vinculadas con la familia del ex presidente.

El juez procesó sin prisión preventiva a Dujovne por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y le trabó un embargo de 100 millones de pesos.

El procesamiento de Dujovne se suma a los del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías a quienes Canicoba Corral consideró responsables de la maniobra.

En la causa se investiga la actuación de los ex funcionarios procesados en el proceso de renegociación de los contratos de concesión de la Panamericana (Autopista del Sol) y el Acceso Oeste (Grupo Concesionarios del Oeste) y los empresarios de la firma Albertis, vinculada a la familia Macri.

La firma española Albertis había presentado una demanda por incumplimentos del Estado argentino ante el CIADI apenas unos días antes de que asumiera Macri la presidencia. Ese reclamo fue retirado luego de que la administración que encabezaba Macri decidiera extender las concesiones viales a Ausol y al Grupo Concesionario del Oeste hasta el año 2030, operación que incluyó reconocerle a la primera de las empresas una supuesta deuda de 500 millones de dólares. Esa renegociación fue perjudicial para el Estado, según lo ha determinado el juez.

En el procesamiento Canicoba Corral explicó que “la firma del Acuerdo de Renegociación Contractual habría implicado una sideral valorización del 3.125% de la cotización de la acción de la empresa Autopistas del Sol. Así, al tiempo de asumir la presidencia Mauricio Macri, la empresa Sideco Americana S.A. (propiedad de la familia Macri) mantenía el 7% de las acciones de Autopistas del Sol. En ese momento, esas acciones se encontraban devaluadas ya que al resultar Autopistas del Sol S.A. una sociedad con objeto único (explotación del Acceso Norte) cuyo contrato era de inminente vencimiento y que una vez vencido ello, restaría un crédito incierto con origen a un reclamo administrativo, el 10 de diciembre del 2015, la acción de AUSOL había trepado a pesos catorce con cincuenta ($14,50), evidentemente ya se perfilaba la eventual renegociación del contrato, en los términos que finalmente se acordaron. Esto permitió que la empresa SIDECO vendiera sus acciones en AUSOL a pesos setenta y cinco con cincuenta ($75,50) cada acción. La compradora de estas acciones fue la empresa Natal S.A. cuyo objeto es ajeno a la explotación de rutas nacionales, ya que es una empresa de negocios inmobiliarios y agroportuarios. Cabe resaltar que al momento de dictarse el Decreto 607/18 de aprobación del Acuerdo de Renegociación Integral, las acciones ya cotizaban pesos ciento tres ($103,00) y para principios del año 2019, la acción cotizaba pesos ciento veinticinco ($125). Claramente, no podemos mantener estas cuestiones ajenas al resto de las negociaciones, ya que formaron parte de las ganancias que la firma de este Acuerdo Integral generó para los empresarios. Con la salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación”.

Dujovne fue el último de los indagados. En su descargo el ex ministro de Macri sostvo: “No tuve ninguna participación en el tema de la renegociación de contratos de concesión de autopistas, que es objeto de investigación en la presente causa. El Ministerio que yo dirigía no emitió ningún juicio de valor, ni tampoco opinó si estaba bien o mal, porque no le correspondía hacerlo, nada más”.

Sin embargo en el procesamiento Canicoba Corral señaló que “si bien hasta el momento, con las pruebas colectadas en la investigación no ha podido precisarse que la omisión dolosa por parte de Nicolás Dujovne, de cumplir con firma que le exigía el Decreto 367/16, haya sido un aporte necesario o imprescindible para que se concrete la firma y aprobación de los Acuerdos de Renegociación de contratos de concesiones públicas de obras y servicios pertenecientes al Estado Nacional, con las empresas Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste S.A., que resultaron violatorios de la ley vigente y perjudicaron las arcas del Estado. Sí ha quedado demostrado, con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal que el nombrado intencionalmente no ejecutó la normativa cuyo cumplimiento le incumbía, conforme el cargo que desempeñaba”. Y agregó: “Con todo esto se puede sostener que tanto el encausado Dujovne como los demás ex funcionarios procesados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo”.

El juez cerró su actuación en la Justicia federal con cuatro procesamientos de ex funcionarios del gobierno de Macri por delitos de corrupción.

Con información de www.infobae.com