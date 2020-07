Pedro Alfonso se desmayó en el parto y Paula Chaves lo mandó al frente: “Es muy impresionable”

Pedro Alfonso estuvo a su lado todo el tiempo, pero al avanzar las contracciones, no lo soportó y se desvaneció en pleno parto de Paula Chaves.

Paula Chaves fue mamá por tercera vez y dio a luz a Filipa, una bebé que nació en plena cuarentena. Entre los detalles de la nueva adaptación en su vida cotidiana, la modelo contó detalles del parto y apuntó directamente al padre de sus hijos, Pedro Alfonso.

Entre los momentos de tensión, propios de los nuevos protocolos que tienen que ver con la pandemia del coronavirus, de repente se vio en la clínica, soportando el dolor de las contracciones, pero acompañada todo el tiempo de Pedro, según contó.

Pero al momento del parto, el momento más íntimo y de mayor tensión para una mujer, su compañero de vida se vio abrumado por la situación. Pedro no pudo aguantar y, mientras Paula estaba en trabajo de parto intenso, vio desvanecerse al padre de sus hijos.

Las contracciones se aceleraban cada vez más y sucedió lo inesperado: “El doctor me miró y me dijo ‘tranquilizate, de Pedro me ocupo yo’, porque yo estaba muy pendiente de él”, reveló la modelo y conductora.

Ya, entre risas, habló de los momentos previos: “Pedro me vio romper bolsa, todo muy fisiológico. Muy lindo, pero estuvo todo el tiempo ahí bancando la parada y en un momento cuando entramos a la sala de parto… no es que le bajó la presión, pero como que se desvaneció un poquito”.

Y reconoció: “No quiero decir que soy controladora, pero Pedro es muy impresionable y de repente cuando venían las contracciones, yo me tiraba de cuclillas en el piso en la entrada del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, en cuatro patas, agarrada de él y me sostenía”, detalló Paula.

El apoyo médico

Entonces, recordó las palabras del obstetra: “Me dijo: ‘vos ocupate de Filipa que yo me ocupo de Pedro’. Y ahí pensé: ‘bueno, listo. Lo van a cuidar’”, detalló mientras revivía su experiencia.

A pesar de que el padre de sus hijos siempre estuvo a su lado, recordó las palabras del doctor: “Paula, no lo cuides más, dejalo. Ahora necesitamos ocuparnos de la beba”.