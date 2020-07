La oposición volvió a cuestionar la reforma judicial: “La analizaremos con máximo rigor como hicimos en 2013, en aquel intento burdo de politización”

En línea con el rechazo en bloque del día martes, consensuado tras el encuentro virtual que los principales dirigentes opositores mantuvieron ayer por la mañana, con la presencia del ex presidente Mauricio Macri, diputados de Juntos por el Cambio volvieron a darle la espalda a la presentación del proyecto de reforma judicial y la convocatoria a un consejo asesor destinado a revisar, entre otras cuestiones, la integración de la Corte Suprema, el punto más resistido de la coalición opositora. “Analizaremos con máximo rigor la reforma, tal como lo hicimos en 2013 cuando se anunció la ‘democratización de la Justicia', aquel intento burdo de politización de la misma. Ese antecedente nos exige ser sumamente firmes en la defensa de la independencia de la Justicia”, aseguró Mario Negri, el jefe del interbloque opositor en la Cámara baja, en sus redes sociales.

“La prioridad pasa ahora por superar los efectos nocivos de la cuarentena en el plano laboral, comercial, empresarial y financiero. Nosotros consideramos que la reforma judicial puede tratarse en otro momento, pero la economía y la seguridad no pueden esperar. Mucho menos pueden esperar los miles de trabajadores registrados que quedaron en la calle, las miles de empresas que quebraron, los miles de comerciantes que bajaron la cortina”, remarcó, por su parte, Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO.

Negri y Ritondo habían sido dos de los invitados al acto oficial, que marcó el regreso de Alberto Fernández a la Casa Rosada, pero rechazaron la convocatoria, que había sido cursada vía telefónica por el secretario General, Julio Vitobello, que llamó a ambos menos de dos horas después de que consensuaran la oposición al proyecto y mientras redactaban el comunicado partidario difundido ayer.

Según colaboradores presidenciales, algunos de los dirigentes de Juntos por el Cambio incluso se habrían excusado en privado ante el propio Presidente: le dijeron, según subrayaron en Casa Rosada, que había sido una decisión partidaria y que, por lo tanto, no podían aceptar la invitación. En ese sentido, al evento de esta tarde solo asistieron José Luis Ramón y Eduardo “Bali” Bucca, del PJ federal. No hubo ningún representante de Juntos por el Cambio.

“Sinceramente me gusta pensar que es una pena que no hayan acompañado, pero nada. Esto es una democracia, es un acto que se hizo para presentar el proyecto”, opinó después de la presentación la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en diálogo con los periodistas acreditados en Casa Rosada.

El tuit de Negri con la alusión al proyecto K del 2013 fue el menos crítico en comparación con algunos diputados de su bloque, que una vez terminado el acto en el Salón Blanco de Casa Rosada salieron a machacar en duros términos contra la iniciativa oficial.

“Se busca reeditar la Corte adicta de los ’90″, subrayaron en esa línea legisladores de la UCR. “Buscan la impunidad de Cristina Kirchner. Se busca ir al modelo Santa Cruz. Hoy Alberto Fernández es el testaferro político de su Vicepresidenta. Con la reforma judicial busca garantizar su impunidad, pero antes se cansó de criticarla, llamando deplorable a su manejo de la Justicia”, resaltó Luis Petri.

Maximiliano Ferraro, presidente y jefe de bloque de la Coalición Cívica, fue otro de los que volvió a cuestionar el proyecto y la creación del consejo asesor, que mañana será publicado en el Boletín Oficial. “No podemos dejar de lado quién tiene mayoría y maneja el Senado a su antojo, la señora Vicepresidente. La comisión ya tendría veredicto cantado, al menos dos integrantes tienen claras intenciones y conflictos de intereses, los doctores (León Carlos) Arslanian y (Carlos) Beraldi. Ninguna comisión puede estar por encima del Parlamento”, dijo el diputado de la CC.

Consultada por los periodistas acreditados, Losardo descartó que la vinculación entre Beraldi -el último de los flamantes consejeros en irse de Casa Rosada- y Cristina Kirchner incida en su participación en el nuevo ámbito de discusión, que aconsejará al Presidente sobre cuestiones relacionadas con el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Eso qué tiene que ver? Si pensar que porque es el abogado de Cristina no puede integrar una comisión, una persona tan altamente capacitada y ética, es el abogado de Cristina pero va a asesorar al Presidente por cuestiones que tienen que ver con su reconocimiento. También está la doctora Weinberg de Roca, ¿y podríamos decir que es macrista? ¿Qué tiene que ver?”, respondió la ministra.

“Varios miembros del consejo ya se manifestaron a favor de ampliar el número de jueces de la Corte, ¿usted qué opina?”, le preguntó Infobae. “Yo no escuché nada de eso, como ministra de Justicia no voy a hablar, tengo la responsabilidad de que eso puede incidir, como lo que diga el Presidente. No voy a opinar sobre eso. No corresponde. Es una comisión plural, con opiniones diversas”, contestó.

