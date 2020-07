ALERTA MÁXIMA:POSITIVO EN ATALIVA

Luego de 84 días, el Departamento Castellanos sumó su 23º caso de coronavirus, de acuerdo al reporte diario suministrado este miércoles por el Ministerio de Salud de la provincia. En esta oportunidad, se trata de un ciudadano oriundo de la localidad de Ataliva, de alrededor de 40 años, que tras haber llegado a Rosario, donde hay circulación comunitaria del virus, para someterse a una cirugía, dio resultado positivo de COVID-19 luego de los analisis pre-quirúrgicos que se le realizaron. A raíz de esta situación, fueron ailsados su familia y la persona que lo trasladó, que sería un remisero de nuestra ciudad -dentro de 48 horas se conocera el resultado del hisopado-. Igualmente, durante las próximas horas se le realizará un nuevo hisopado al paciente atalivense, desconociéndose hasta el momento el nexo de contagio, aunque podría ser a través de otra persona dentro del mismo nosocomio rosarino.

HABLO VITALONI

No obstante, Roberto Vitaloni, el coordinador de Epidemiología de la Región Rafaela explicó en los medios locales que "en el día de la fecha, miércoles 29 de julio, no tenemos casos de Covid positivo en Rafaela. Pero para dar tranquilidad a la población en general, quiero comentar que una persona masculina de Ataliva fue a un sanatorio de la ciudad de Rosario a internarse para realizar una cirugía. Pero cuando le realizan el prequirúrgico, que incluyó un hisopado, nos encontramos con un resultado positivo, razón por la cuál el paciente es detectado en Rosario pero su domicilio es en la localidad de Ataliva. El grupo de Epidemiología ya ha tomado contacto con el paciente, con la familia y se aislaron a los contactos a la espera de ver cuál es la evolución. También se lo ha aislado a la persona que trasladó al paciente a la ciudad de Rosario y se le realizó el hisopado correspòndiente. Creo oportuno tener en cuenta viajar a Rosario en tiempos de pandemia y los peligros que eso implica y las responsabilidades que tenemos que tener más allá del trabajo de aquellas personas que tienen que trasladar a los pacientes o la necesidad de postergar cirugías que no sean de de urgencia en virtud de situaciones como estas que lamentablemente pueden repetirse".

Cabe consignar que el último caso de coronavirus en el Departamento se había producido el pasado 5 de mayo a través de una persona de la localidad de María Juana que fue repatriada del exterior (fue el contagio Nº 244 del tarritorio santafesino). En tanto, Rafaela ya suma 99 días sin nuevos reportes, aunque mantiene una gran incertidumbre de lo que pueda llegar a suceder en los próximos días, recordando que el último rafaelino contagiado, que había viajado al exterior, se detectó el 21 de abril, significando, precisamente, el 21º infectado en la ciudad.

Fuente: La Opinión