52 nuevos casos en Santa Fe y el barbijo que no lo deja pensar a Perotti

Con un Gobernador que no muestra reacción ni plan propio alguno, la provincia sigue sumando casos y cada día la preocupación aumenta. Ayer fueron 52 nuevos casos y Perotti se mantiene en modo pausa, casi sin saber que hacer, con un equipo que no lo acompaña y que poca respuesta le da. Los días por venir seguramente van a empeorar y es necesario un cambio de timón en forma urgente. EL PRINCIPAL PROBLEMA SON LOS INGRESOS A LA PROVINCIA, ingresos que son literalmente un colador y que el Gobernador no sabe como controlar. Es evidente que hay una falta de capacidad por parte de los colaboradores del Señor Gobernador y de seguir con este ritmo, en pocos días estaremos muy por arriba de los cien contagios por día. Si no hay una determinación urgente y una manera más organizada e idónea de administrar, negros nubarrones son los que se vislumbran para la Provincia de Santa Fe.

El Ministerio de Salud de la provincia informó que este jueves se produjeron 52 nuevos contagios de Covid-19 en Santa Fe. De esos casos reportados, 34 corresponden a Rosario, cinco a Casilda, cuatro a San José de la Esquina, tres a Helvecia, dos a Santa Isabel, uno a Ibarlucea, uno a Pérez, uno a Fuentes y uno a Arequito.

no registró contagios, luego del positivo informado ayer (por el jueves) y que fuera notificados en otra jurisdicción. La capital santafesina se mantiene con un total de 37 casos confirmados.

En tanto que a nivel provincial, desde el inicio de la pandemia, el total de casos confirmados asciende a 1151 (hubo dos casos, uno en la ciudad de Santa Fe y otro en Luis Palacios, que se comprobó que viven en otra provincia).

Hasta la fecha se registran un total de 14 fallecidos para la provincia. Además, seis pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos, de los cuales sólo uno con asistencia respiratoria mecánica. También se especificó que 42 pacientes se encuentran internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

Asimismo Salud provincial indicó que hay un total de 657 pacientes recuperados y que en la provincia se registraron 20.902 notificaciones de las cuales 19.238 fueron descartadas.

Con información de Uno Santa Fe