Obama hace un alegato por el fortalecimiento del derecho al voto en Estados Unidos

La propuesta de Donald Trump de aplazar las elecciones presidenciales de noviembre ha sido eclipsada por una férrea defensa del derecho al voto de Barack Obama. El expresidente estadounidense ha dado este jueves un potente discurso en el funeral del congresista John Lewis, histórico líder de la lucha por el derecho al voto para los afroamericanos, en el que ha denunciado los obstáculos que padecen los ciudadanos para ir a las urnas. Obama no ha mencionado el nombre del presidente, pero ha dejado caer varios argumentos que contrastan con la visión que Trump ha dado en los últimos meses sobre el sistema electoral de Estados Unidos.



“Mientras estamos aquí sentados, hay gente en el poder que está haciendo todo lo posible para desalentar el voto, para suprimir el voto cerrando centros electorales, atacando a minorías y estudiantes con restrictivas leyes de identificación y atacando nuestro derecho al voto con precisión quirúrgica, incluso socavando el servicio postal antes de las elecciones, que dependerán del voto por correo para que la gente no se enferme”, dijo Obama. Trump ha señalado, en varias ocasiones, que el sistema de votación por correo es frágil y puede ser fraudulento. Aunque el actual presidente no tiene facultades para cambiar la fecha de las elecciones, Trump ha sugerido esta mañana en un tuit que las elecciones no son seguras y que el voto por correo puede servir para un fraude electoral.

El expresidente Obama, además, animó a la redacción de una ley sobre los derechos del voto que permita el registro automático de todos los estadounidenses en el padrón electoral; que aumente los centros de votación; que expanda el programa para el voto anticipado; y que haga del día de las elecciones (generalmente el primer martes de noviembre) un día festivo para permitir que más gente tenga tiempo para ir a votar. Su propuesta, incluso, plantea eliminar el filibusterismo, una práctica política, frecuentemente usada en el Congreso, en la que se debate por tiempo indefinido una iniciativa para bloquear o demorar su votación.

Obama ha propuesto que esta ley lleve el nombre del congresista fallecido para honrar su lucha en favor del derecho al voto para los afroamericanos. “[John Lewis] sabía por su propia vida que el progreso es frágil, que tenemos que ser vigilantes de las corrientes oscuras del sistema de este país, de nuestra propia historia, con sus remolinos de violencia, odio y desesperación, y que podemos volver a levantarnos”, mencionó.

El expresidente ha condenado también la presencia policial en las manifestaciones en Seattle y Portland donde la fuerzas federales han salido a las calles para enfrentar a quienes protestan desde hace varias semanas contra el racismo. “Hoy presenciamos a la policía arrodillándose en los cuellos de los afroamericanos. George Wallace [el exgobernador de Alabama que impulsaba la segregación racial] está muerto, pero vemos a nuestro Gobierno federal enviando agentes para usar gas lacrimógeno y porras en contra de manifestantes pacíficos”, dijo.

