Cristina es la que tiene el poder, nadie más

OPINIÓN Por Martín SILVA

A esta altura del gobierno de Alberto Fernández, ya no hay ninguna duda quien tiene el poder. El Presidente no hace nada para construir el propio y acata mansamente lo que su jefa política determina. Vamos a la deriva, no se respetan las instituciones y estamos en camino a dejar de ser una República