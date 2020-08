"Evitemos las reuniones sociales por un par de semanas", pidió Ginés González García

El ministro de Salud, Ginés González García, dialogó con «Mauro, La Pura Verdad» sobre los anuncios vertidos este domingo por Carla Vizzotti, uno de las personajes claves de la cartera sanitaria. Por la mañana, la funcionaria nacional anunció que se prohibirán por quince días las reuniones sociales en todo el país. La medida sorprendió pero el Ministro la justificó ante el aumento de casos en el Interior.

«Las reuniones tienen un impacto y una magnitud, que no es fácil saber», dijo Ginés González García sobre lo anunciado por Vizzotti. «Hubo estampidas de casos o aparición de casos, y el origen casi siempre es una reunión familiar, fiesta, reunion de amigos, mateadas, asados», continuó el funcionario nacional. En las últimas semanas, en el Interior del país, se vio un importante incremento de contagios de coronavirus. El Ministro resaltó el caso de la provincia de Jujuy que tiene más de 2000 casos.

En este sentido, el responsable del Ministerio de Salud sostuvo que «hay provincias que sí se abrieron (con el aislamiento), con reuniones y bares». «Los lugares que pasaron a otra fase de la cuarentena tuvieron una casuística (observaciones) acelerada», aseguró el Ministro. «Nos preocupa eso, pero sobre todo, vimos que siempre el origen, casi siempre, era una reunión familiar, de jóvenes, o de una guardia de u hospital para tomar mate», afirmó.

«El mensaje de Alberto Fernández y el nuestro es tener cuidado», indicó Ginés. «La gente no lo hace para perjudicar, entendemos… pero realmente, si no modificamos eso, o no tratamos de cuidar eso… podríamos tener mayores problemas», consideró el funcionario. «Creo que falta menos, hay cosas auspiciosas», sostuvo. «Estamos trabajando con proveedores de vacunas para estar comprándolas y haciendo experimentos acá, con estudios clínicos ya en marcha», anunció el ministro de Salud.

«Dio buenos resultados»

«Nuestra estrategia nos dio buen resultado, las consecuencias son de las más bajas del mundo, pero cierto es también que otros países, con un pico terrible y un impacto terrible, y fue todo junto y demoró menos tiempo», reconoció González García. «Ahora nos critican que demoramos más tiempo, y sí, pero logramos administrar la crisis como para que no deje de responder el sistema de salud», cerró el funcionario de la Salud.

Con información de www.elintransigente.com