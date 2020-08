Son los profetas del miedo y la desesperanza

En casi medio año no hicieron nada. Decretaron el confinamiento para acomodar el sistema de salud, el mismo sistema que ellos desguazaron durante décadas, y ni eso pudieron hacer.

Hoy estamos peor que el 20 de Marzo, con un país destruido económicamente y con el virus haciendo estragos en los sectores más desprotegidos de la sociedad, esos que ellos dicen que cuidan.

No tienen plan, no están organizados y solo apelan al miedo esperando la vacuna salvadora.

No piensan en la educación como la mejor vacuna posible, simplemente por qué no creen el el pueblo, saben como les mienten, engañan y por ello no confían.

Es necesario educar y concientizar, es el único camino posible, no hay otro.

Pasó casi medio año y el único plan fue el temor.

Con el miedo aprovecharon para hacer de las suyas y liberar a " compañeros" delincuentes que tendrían que estar juzgados y presos.

En cualquier sistema judicial democrático del mundo estarían juzgados y presos. La pandemia y el miedo les permitieron estar en sus casas y libres, pronto seguramente serán funcionarios.

Apelan al miedo, al temor, a la desesperanza y a cualquier artilugio para justificar la incapacidad y la inoperancia. Estamos en manos de ellos, así estamos, así nos va, así nos va a seguir yendo...