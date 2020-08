“Tememos por la seguridad de la familia”, Fernanda Vives recibió más amenazas del pedófilo que acosó a su hija de 9 años

Fernanda Vives publicó una serie de mensajes y un audios con fuertes amenazas del pedófilo que denunció en las redes sociales por haber hecho un aberrante comentario a su hija de 9 años mientras hacía un vivo de Instagram.

La modelo publicó un posteo contando lo que vivió su hija, mostró varios mensajes que le envió “José Moreno” y también le pidió al presidente Alberto Fernández y a Sergio Berni que intervengan por temor a recibir represalias.

Desde su cuenta de Instagram Fernanda Vives escribió: “Todo empezó con un comentario pedófilo y perverso muy fuera de lugar hacia una niña de 9 años. A este hijo de p… no solo que no le cerraron la cuenta sino que ahora me acosa con agravios sexuales en mi cuenta y se da el lujo de dejarme audios, en estos momentos tememos por la seguridad y la integridad de nuestra familia @alferdezok @sergioberniarg”.

Además, Fernanda se quejó con la red social por no haberle cerrado la cuenta al hombre que no deja de amenazarla desde la cuenta @jose.moreno2017. “Hoy después de dos días de denunciarle la cuenta entre todos. Después de que todos los portales de medios de comunicación se hagan eco de esta terrible frase. Instagram no le cerró la cuenta”, escribió la modelo.

Además, Fernanda mostró los mensajes con amenazas e insultos que le escribió el hombre mostrando que el acosador no paró de acosarla. “Dejan en libertada a violadores y me van a meter preso por un comentario pedorro. Jajjaja no me hagas reír”, fue lo que le envió por mensaje de audio el delincuente.

Vives repitió en su posteo que tiene miedo por su familia ya que el hombre sigue amenazándola y al no haberle bloqueado la cuenta de Instagram al hombre, la modelo sigue sufriendo a diario mensajes del acosador.