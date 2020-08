Para Patricia Bullrich la reforma judicial busca una “cristinización de la justicia”

La presidenta del PRO Argentina (Propuesta Republicana), Patricia Bullrich, reiteró su desaprobación del proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno nacional en la última semana y aseguró que su partido, como oposición, no quiere «una ´cristinización´ de la Justicia». Las declaraciones de la ex ministra de Seguridad de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri, tuvieron lugar este domingo.

Bullrich aseguró que «todas las comisiones» están integradas por quienes «generaron nulidades a las causas» en las que fue procesada la vicepresidenta de la Nación y ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Para la ex ministra de Seguridad macrista, «todos los elementos» de la reforma judicial impulsada por el oficialismo «están encaminados a buscar la nulidad de los procesos en marcha».

A su vez, se refirió a «la idea de generar incertidumbre en la Corte de Justicia», mientras se habla de una ampliación de los miembros. Bullrich, en declaraciones efectuadas para el canal de noticias TN, sostuvo que la reforma judicial impulsada por el gobierno dirigido por el Presidente Alberto Fernández «parece un proyecto para crear 23 nuevos juzgados con el fin de llevar allí determinadas causas».

La presienta del PRO también consideró que la comisión asesora creada para la reforma «está totalmente sesgada» y «no tiene la mirada de la oposición». «En el marco de una situación en la que en todos los elementos están encaminados a una búsqueda de nulidad de los procesos que están en marcha. Vemos que comentó hace más de un año con la teoría del Lawfare. De que todos los juicios eran políticos y no de corrupción”, añadió.

Además, Bullrich opinó sobre la decisión del ex presidente Macri de renunciar a ser el líder de la oposición. «Creo que lo primero que decidió Mauricio Macri fue no dedicarse el 100% de su tiempo a la vida política, y también tener una actividad privada. Hoy él preside la Fundación de la FIFA​ y eso es lo que va a hacer. Lamentablemente, va a tener que estar 14 días haciendo una cuarentena previa porque Suiza no permite la entrada«, subrayó.

Con información de www.elintransigente.com