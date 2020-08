Para Arslanian, el actual número de jueces de la Corte "hace que representen un poder concentrado"

El ex ministro de Justicia y miembro del consejo asesor convocado por Alberto Fernández consideró que se trata de un problema "del que no se sale renombrando figuras".

El ex ministro de Justicia de la Nación y ex juez León Arslanian consideró que "la cantidad actual" de jueces de la Corte Suprema "hace que representen un poder concentrado" y ese "es un problema del que no se sale renombrando figuras" porque puede volver a desarrollarse.

"La cantidad de jueces hace que representen un poder concentrado. Es un problema del que no se sale renombrando las figuras porque el fenómeno puede nuevamente desarrollarse con otros jueces", remarcó en declaraciones radiales.

También manifestó que "el programa de Justicia 2020 fue interesante porque apuró la transferencia hacia la Justicia de la Ciudad las competencias propias de la Justicia ordinaria Nacional de la Capital".

"Se van haciendo avances, esos avances no son radicales porque hay que luchar contra vicios y prácticas que se han ido secularizando", indicó el también miembro del consejo asesor convocado por el presidente Alberto Fernández.

También se refirió a los hechos de inseguridad y a la postura que tomó el ministro de Seguridad bonaerense: "El planteo de Sergio Berni extrema argumentos, está bien ponerse del lado de la víctima pero nunca debe ser a expensas del sistema democrático de derecho".

"No es bueno que los presos salgan de un modo extraordinario", aclaró.

Con información de www.ambito.com