“Pobrecito, tuvo que sufrir”: Evaluna habló de su decisión de llegar virgen al matrimonio (y de lo que le costó a Camilo)

En febrero de este año se casaron Evaluna Montaner y Camilo Echeverry. Actualmente son una de las parejas más reconocidas en las redes sociales, y desde allí comparten fotos del día a día en pareja.

Una de las cosas que llamó mucho la atención fue la decisión de la hija de Montaner de llegar virgen al matrimonio. Y ahora, en una entrevista, contó por qué eligió esto y bromeó con lo “difícil” que fue para su novio aceptarlo.

Al respecto explicó que lo decidió cuando tenía 15 años: “La tomé directamente con Dios. “No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue… Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho”, admitió.

Y sobre la presión de sus conocidos reflexionó: “Es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión, que para mí fue como una revelación espiritual”.

En tanto que no dudó en calificar a su esposo como “el mejor hombre del mundo”: “Pobrecito, tuvo que sufrir. Pero lo importante de todo esto es prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”.

Fuente: Gente