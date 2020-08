Blackrock y los bonistas más duros confirmaron su apoyo al acuerdo por la deuda

El grupo de bonistas Ad Hoc, liderado por los fondos Blackrock y Ashmore que sostuvieron las posturas más combativas en la negociación por la reestructuración de deuda, confirmaron esta mañana a través de un comunicado que adhieren al acuerdo alcanzado el martes.

“El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos Argentinos confirma su apoyo a la propuesta de reestructuración de la deuda pendiente de Argentina anunciada por la República Argentina el 4 de agosto de 2020″, dijo el grupo asesorado por el estudio legal White & Case LLP. Esta alianza entre fondos fue una de las más combativas en la renegociación de la deuda, de las primeras en rechazar cada una de las ofertas que diseñó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Se trata de algunos de los fondos más grandes con los que trató el Gobierno argentino y que invirtieron en mayor medida en bonos globales emitidos después de 2016 durante la administración de Mauricio Macri.

Blackrock y sus aliados tuvieron un rol preponderante en la definición de las negociaciones, con la presentación de contraofertas y la suma de voluntades que presentó un bloque cerrado al Gobierno. Y que también significó enfrentarse a la postura oficial en varias ocasiones.

“El acuerdo de principio alcanzado es el resultado de la participación constructiva de todas las partes. La reestructuración propuesta proporcionará a la Argentina recursos adicionales para ayudar al Gobierno a hacer frente a los desafíos que enfrenta el país, mediante la prestación de un importante alivio económico por un total de USD 37.000 millones en los próximos nueve años (2020-2028) y la reapertura del acceso del país a los mercados de capital. Además, el acuerdo prevé modificaciones del marco jurídico que reflejan ciertas mejoras recientes en la documentación de los bonos soberanos”, detalló el texto dado a conocer por los bonistas.

“Nuestro grupo está compuesto por instituciones que han invertido en la Argentina en nombre de millones de personas de todo el mundo que ahorran para su jubilación. Somos fiduciarios de nuestros clientes y buscamos resultados que beneficien a todas las partes interesadas, incluidos los países en los que invertimos. Como tales, y como inversores a largo plazo en Argentina, nuestro objetivo siempre ha sido lograr una reestructuración consensuada que ofrezca la mejor oportunidad para que el país forje un camino sostenible hacia un futuro económico más sólido y un crecimiento inclusivo en el mundo post-COVID”, concluyeron.

El comunicado detalla además una lista de algunos de los fondos que confirmaron su apoyo al acuerdo por la deuda y que forman parte del Grupo Ad Hoc. Se trata de los fonfos AllianceBernstein, Amundi Asset Management, Ashmore Investment Advisors Limited, Ashmore Investment Management Limited, Autonomy Capital (Jersey) L.P., Ayres Investment Management LLP, BlackRock Financial Management, Inc. y sus afiliados, BlueBay Asset Management LLP, Contrarian Capital Management L.L.C, Fidelity Management & Research Co., Invesco Advisers, Inc., T. Rowe Price Associates, Wellington Management Company LLC y Western Asset Management Company LLC.

El Gobierno había comunicado la participación del grupo Ad Hoc en el acuerdo, pero hasta el momento los bonistas no habían hecho oficial su aceptación.

