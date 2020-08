Mica Viciconte y una foto mañanera en ropa interior junto a una intrusa

“ !!!! … ”, escribió Mica Viciconte en su posteo más reciente de Instagram. La podemos ver con un picante conjunto de encaje de ropa interior, combinado con un short blanco traslúcido y la presencia de una invasora.



Se ve que Mica Estaba posando para la foto, que quizás le tomó su pareja, Fabián Cubero, y fue sorprendida por su pequeña perra, Aloha. Se subió al sillón gris en donde estaba arrodillada y empezó a olfatear todo (o simplemente quiso aparecer en la toma).

La convivencia con el ex jugador de Vélez parece andar sobre ruedas. De hecho, en los últimos minutos compartió una imagen del rico mate que compartieron a modo de desayuno. Y, ayer por la noche, lo “escarchó” mientras veía algunos videos en las redes sociales.

En los últimos días, la ex Combate había compartido con sus miles de seguidores una producción de fotos que protagonizó en su casa con un sensual conjunto de ropa interior color negro traslúcido. “â„™ , . !!!”, escribió junto a las imágenes.

Pero no todo es sensualidad y buena onda en la vida de Viciconte. Sembró las dudas sobre el hisopado de Nicole Neumann, luego de haber contraído coronavirus. “Hace diez días que estamos solos con Fabi así que no hay riesgo de contagio”. expresó.

Ante la imposibilidad de hablar de Nicole por un bozal legal, su colega, Silvina Luna, indicó: “Queremos aclarar que Mica no dijo nada de nada. A pesar de lo que se pueda pensar, ella no cuenta nada. Tenemos un grupo de WhatsApp de trabajo y el jueves hizo una pregunta respecto de los asintomáticos pero no aclaró nada y pensamos que quizá ella tenía covid. Y era Nicole que se contagió a pesar de que es sumamente cuidadosa, es hipocondríaca y los recaudos que toma son hasta excesivos. Sin embargo, se contagió”.