Procesan y embargan a ex titulares de la AFI por espionaje a Cristina Kirchner

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y su ex número dos, Silvia Majdalani, fueron procesados y embargados por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé. Fueron acusados de espionaje ilegal sobre la vicepresidente Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Recoleta en 2018. En este sentido, el magistrado también ordenó la prohibición de salir del país para los ex funcionarios.

Según informa la agencia de noticias NA, dentro de las medidas que tomó el juez, también les inició un embargo de dos millones de pesos. «Desde fines del mes de julio y al 7 de agosto de 2018, ordenaron la realización de tareas de vigilancia y observación frente a la sede del Instituto Patria y del domicilio de la entonces Senadora Nacional Cristina Fernández de Kirchner», comentó el juez.

De esta manera, Augé sospecha que este accionar fue llevado adelante para «obtener inteligencia» y «por el solo hecho de su opinión política, o su adhesión y pertenencia a organizaciones partidarias contrarias al gobierno de turno». En este sentido, las tareas fueron encomendadas por el ex integrante de la AFI Alan Ruiz, ya procesado con anterioridad, a un grupo operativo de espías. Algunos de los que conformaban este equipo ya declararon y admitieron que ese director de área todo el tiempo les afirmaba que esas tareas de inteligencia eran solicitadas por Majdalani.

Asimismo, los agentes declararon que el pedido de Ruiz acerca del espionaje realizado a la entonces ex presidenta era para saber si ingresaban o salían bolsos o valijas. En aquel momento, el juez Claudio Bonadio investigaba a Cristina Kirchner y a empresarios involucrados por la causa de los «cuadernos». En esta investigación, uno de los choferes reveló los escritos donde detallaba las operaciones de las que fue testigo, en el marco de acusaciones por coimas en la obra pública durante el Gobierno kirchnerista.

En este contexto, Arribas, Majdalani y los agentes argumentaron que las operaciones realizadas fueron porque había una causa iniciada en Lomas de Zamora en la que el juez federal Federico Villena había autorizado tareas de inteligencia de prevención. Esto surgió a raíz de que la AFI había recibido «alertas» sobre la presencia en Argentina de un grupo anarquista y sobre que tanto el Instituto Patria como el departamento de la entonces senadora podían ser objetivos antisistema.

