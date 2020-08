Vitaloni: "Cuando tengamos el virus en Rafaela vamos a empezar sufrir"

El Dr. Roberto Vitaloni, coordinador epidemiológico del área de Salud, habló sobre la facultad que se les dio a las provincias a confirmar casos positivos sin la realización de un hisopado y también brindó su opinión respecto a la situación de «relajamiento total» que se da en la ciudad.

“Son medidas que son tomadas por gente que sabe de la química, biología, microbiología y de la epidemiología. Sobre todo, para sociedades como la nuestra que son tan poco afines para cumplir con los mandatos que se le piden. El gobierno tomó una medida que previene, protege, que es hasta amorosa si se puede usar un adjetivo en este caso”, comentó Vitaloni.

Asimismo, el Dr Vitaloni explicó que debido al crecimiento a “pasos agigantados” se decide tomar “una decisión intermedia”. “Es para casos sanos. Si una persona le da positivo el test, las que están en contacto estrecho con él son tomadas como pacientes hasta que se demuestre lo contrario porque es una manera de protegerlo a ellos y para delimitar la contagiosidad”.

El hisopado es excelente sin embargo depende del día que se haga puede dar resultado positivo o no darlo porque depende de la cantidad de virus que porte esa persona. La orden es aislamiento. Esto se da también por el mal comportamiento que tenemos los argentinos que no respetamos la distancia sanitaria, los barbijos, no respetamos nada.

Por eso mismo, agregó: “Nosotros no podemos estar pendiente de un hisopado porque no todas las personas tienen la misma carga viral por lo tanto no tienen la misma contagiosidad. Tampoco podemos pretender hace hisopados a diarios porque a lo mejor un hisopado hecho hoy recién se positiviza mañana y tenemos 10 a 14 días todavía para estar pensando cómo es la evolución en cuanto a la duplicación y a la replicación que tiene el virus”.



Ejemplificó de la siguiente manera: “Detectamos un caso positivo, cercamos a la familia y a las personas que han tenido contacto con él. Al momento del diagnóstico tenemos que ver 48 horas hacia atrás y en promedio esa persona estuvo con 20 personas. De esta manera hacemos un circulo más grande y evitamos la posibilidad que se siga transmitiendo. No necesitamos el hisopado, lo vamos a dejar para las personas que tengan síntomas”.



Relajamiento

Además, indicó que “lamentablemente los camioneros cuando están entre un viaje y otro no cumplen con lo que sería estar en Fase 1 y no deben reunirse con nadie. La gente se reúne porque los rafaelinos y argentinos somos muy de participar en reuniones”.

Cuando tengamos el virus en Rafaela vamos a empezar sufrir y eso es lo que uno quiere evitar. No es que estemos sembrando pánico. Simplemente estamos recomendando medidas de seguridad para que el impacto sea el menor posible. Es más fácil decir que los médicos somos sembradores de pánico que asumir las responsabilidades.

“Hay un trabajo que no hemos parado todo el equipo que conformamos desde el momento que empezaron los 22 casos. Hay mucho trabajo que no se ve. No mentimos. No hay casos detectados en Rafaela. No tenemos ningún hisopado hasta este momento (jueves por la mañana). Hay todo un trabajo de asesoramiento a camioneros, remiseros pero no queremos que pasé el show de Ataliva que por un falso positivo no termine recibiendo la atención médica que corresponde, eso es lo triste y doloroso”.

Otro dato que dio fue que hay rafaelinos que se encuentran en centros de aislamientos fuera de la ciudad mientras que, en Rafaela, los centros de aislamientos que hay en los clubes, todavía no hay nadie aislado.

Fuente: Radio Rafaela