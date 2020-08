“Cristina ya controla el Gobierno y el Congreso, ahora va por la Corte Suprema”

El periodista Marcelo Longobardi hizo su editorial junto a un colega suyo, Sergio Suppo. Ambos analizaron las últimas apariciones de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo, en las redes sociales. “Hay tensiones visibles entre el gobierno de la Ciudad y la Nación o a la inversa, entre la señora de Kirchner y Macri, entre el presidente y Macri, ahora con la Coalición Cívica. Hay muchas tensiones que probablemente se expliquen en gran parte por lo que está pasando con la justicia. El artículo de Sergio Suppo dice Cristina Kirchner ya controla el Gobierno y el Congreso, y ahora va por la Corte Suprema«, planteó el conductor de ‘Cada Mañana’.

Este fue el pie para que le invitado al programa se explaye sobre su análisis. “La nota plantea que una parte esencial de las acciones de Gobierno forman parte de una estrategia de defensa penal de una ciudadana muy relevante, la líder política del Gobierno. Esto que se llama eufemísticamente ‘reforma judicial’ tiene dos planos. Por un lado, ver si se resuelven los planteos que la vicepresidenta ha hecho a través de sus abogados a la Corte. Y al mismo tiempo si se empantanan, se diluyen, las causas de corrupción en los tribunales de Comodoro Py”, sostuvo.



Suppo reconoció que, al ganar las elecciones, la vicepresidenta de la Nación ha ganado cierta legitimidad, “pero no le ha sido suficiente a criterio de ella para contener esas causas judiciales”. En este marco, el periodista remarcó que es por ello que ahora Cristina Fernández de Kirchner apunta contra la Corte Suprema. “Ahora precisa una Corte de mayoría automática o, como mínimo, que haya una expresión clara de subordinación política de parte de la Justicia. La reforma judicial va a avanzar en el tiempo en tanto la Justicia dé señales de subordinarse a los deseos y las necesidades judiciales de la vicepresidenta. A lo mejor no tenemos reforma judicial porque Cristina zafa antes o, a lo mejor, tenemos una reforma muy radical porque Cristina no ha logrado dominar por completo al Poder Judicial“, advirtió.

Luego de analizar las intenciones de la vicepresidenta, Suppo hizo énfasis en las contradicciones del presidente Alberto Fernández. “El año pasado el entonces candidato repitió varias veces que no iba a haber reforma judicial. En el muy elogiado discurso inaugural de Alberto Fernández del 10 de diciembre trazó una serie de objetivos que la pandemia le ha desbaratado en buena medida, pero se han mantenido dos cosas, la perentoriedad de negociar la deuda porque los plazos vencían y la reforma judicial que él planteó ahí. Alberto está cumpliendo un compromiso que contrajo al momento que aceptó ser la herramienta política más eficaz para el regreso de Cristina al poder“, describió.

En este marco, subrayó que la coalición oficialista posee un “peronismo clásico adormilado” y “cómodo”, que no cuestiona la “radicalización del cristinismo”. “Cada tanto aparece Sergio Massa y establece alguna diferenciación política en relación a la dureza del kirchnerismo, pero eso no estropea el liderazgo que Cristina tiene sobre el Gobierno“, insistió.

Por último, manifestó que el último bastión opositor a Cristina es la Corte Suprema. “Se ha publicado que la Corte expresó su malestar al embate inicial en la presentación de la reforma. La Corte hizo dos cosas, por un lado, publicó estadísticas sobre su funcionamiento para rebatir la frase del presiente que dijo que la Corte funciona mal. Por otro lado, hizo trascender que podía abocarse a algunos fallos que no ha abordado por ahora. Eso no solo importaría a la situación personal de la vicepresidenta, sino también a las maneras, las formas y los recursos con los que pueda gobernar el presidente Fernández“, concluyó.

Fuente: El Intransigente